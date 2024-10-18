Фитнесс-тренер утверждает, что небольшие изменения в ежедневном распорядке дня помогли ей достигнуть видимых результатов в похудении.

Чтобы похудеть, не обязательно впадать в крайности и ограничивать себя в любимой еде. Такого мнения придерживается фитнес-тренер Лиззи Хай. В своем Instagram она поделилась несколькими советами о том, как можно похудеть, не чувствуя себя связанным чрезмерными ограничениями.

Как пишет Mirror, в одном из своих последних постов Лиззи рассказала о том, что небольшие изменения в ее ежедневном распорядке дня помогли ей достигнуть видимых результатов в похудении.

По ее словам, увеличив количество ежедневных шагов на 2000-3000 и придерживаясь силовых тренировок, она начала замечать, как тает жир. Кроме того, она сосредоточилась на "осознанном питании". Она избегала перекусов без видимой причины и ужесточила режим питания.

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Ее план предусматривал поддержание дефицита в 200-300 ккал, а затем переход на реверс-диету, чтобы не допустить потери жира. (реверс-диета предусматривает увеличение потребления калорий на 50–100 калорий в неделю сверх базового уровня, необходимого вам в данный момент для поддержания своего веса).

Также вместо того чтобы сосредоточиться на сокращении порций, она расширила свой рацион за счет продуктов, которые могли бы увеличить объем ее блюд, не приводя к набору лишних килограммов.

"Вот буквально и все. Не нужно ничего усложнять или доводить до крайности. Я по-прежнему ем все продукты, которые люблю. Я все еще хожу на свидания, ем и пью. Я просто расставила приоритеты в своем питании, шагах и тренировках на 100 % вокруг этого. Вам не нужно быть экстремальным, вам просто нужно быть последовательным", - написала она.

Ранее УНИАН рассказывал о диете "30-30-30", идея которой в том, чтобы заключается в том, чтобы получить 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем продолжить 30 минутами непрерывного умеренного кардио. По мнению попробовавших ее людей, она достаточно эффективна для похудения.

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