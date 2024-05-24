По ее словам, этии три принципа помогут всегда оставаться в форме, независимо от возраста.

Когда вы представляете себе человека старше 80 лет, вы, вероятно, не думаете, что он способен кататься на лыжах, заниматься подводным плаванием, ездить на велосипеде и кататься на каяках. Но 82-летняя Луиза Холи из Калифорнии опровергает эти стереотипы.

В интервью Business Insider Холи признала, что ее активность необычна для ее возраста. Она сказала, что активный образ жизни для нее "автоматический" — у нее нет проблем с мотивацией выйти на улицу и заняться спортом, потому что ей это весело.

Она поделилась с BI тремя советами, как сохранять физическую активность и оставаться в форме, независимо от возраста.

Видео дня

1. Сезонные тренировки

Поскольку Холи занимается в основном спортом на открытом воздухе, многие из ее занятий зависят от сезона: катание на лыжах зимой, каякинг и катание на байдарках летом.

Но Холи сказала, что между сезонами катания на лыжах и каяках она иногда ходит в спортзал, чтобы делать "приседания, становую тягу, подтягивания и все те вещи, которые могут помочь вашему телу нарастить силу".

Национальный институт старения рекомендует людям выполнять упражнения на выносливость, силу, баланс и гибкость, поскольку каждый тип движения имеет разные преимущества, например, повышает выносливость и предотвращает падения. Силовые тренировки особенно полезны для сохранения подвижности с возрастом, поскольку они помогают предотвратить саркопению, при которой вы теряете мышечную массу, что приводит к более высокой вероятности падений.

2. Уезжайте из города как можно чаще

"Я рекомендую съездить к океану, съездить на озера, съездить в горы. Найдите кого-нибудь с машиной и просто убирайтесь из города", — сказала Холи.

Физическая активность полезна для здоровья в целом, но, согласно обзору исследований 2013 года, занятия спортом на открытом воздухе связаны с улучшением психического благополучия и снижением уровня стресса.

3. Если нет возможности выбраться из города, сходите на груповые фитнес-занятия

Хотя Холи живет рядом с озером и может кататься на беговых лыжах рядом со своим домом, она признала, что это не обязательно возможно для всех, особенно для людей, живущих в городах. Поэтому она рекомендовала людям заниматься фитнесом, например, йогой или тай-чи, которые, по ее словам, "полезны для духа" и могут быть "также приятным социальным опытом".

Тренироваться вместе с другими действительно полезно. Одно исследование 2021 года показало, что люди, выполнявшие групповые упражнения, имели лучшую силу нижних конечностей, память и когнитивные функции, чем люди, которые занимались в одиночку.

Ранее эксперты назвали главное упражнение, которое поможет дожить до 100 лет и быть здоровым.

Вас также могут заинтересовать новости: