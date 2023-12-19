Для того, чтобы сделать очень полезное упражнение, не нужно тратиться, отметил врач.

Многих людей интересует, как дожить до 100 и остаться при этом здоровым человеком. Как оказывается, есть главное упражнение, которое выполняют долгожители, и оно очень простое.

Ходьба является лучшим упражнением для здорового старения, приводит сведения физиотерапевта Лекса Гонсалеса издание Parade. Эксперт отметил, что это упражнение улучшает кровообращение, благодаря ему сердце становится здоровее, поддерживается здоровье суставов, они сохраняют подвижность.

Также, по словам медика, благодаря ходьбе человек не теряет координацию, сохраняет возможность держать равновесие и поэтому снижается риск падений. Врач подчеркнул, что большим преимуществом ходьбы является то, что для выполнения этого упражнения не нужно тратить деньги, в частности, на специальное оборудование.

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"Ходьба - настолько важное упражнение для пожилых людей, что ее считают шестым жизненно важным признаком (пять остальных - артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура и насыщение кислородом)", - поделился физиотерапевт.

Мы с вами разобрались, что нужно делать, чтобы дожить до 100 лет и оставаться здоровыми, - по словам Гонсалеса, стоит просто ходить.

Журналисты отметили, что в "голубых зонах" - это регионы мира, где люди очень часто доживают до 100 лет и имеют хорошее состояние здоровья, именно ходьба является главным видом физических нагрузок. Там люди гуляют на протяжении дня и не занимаются интенсивными тренировками.

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