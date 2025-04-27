Преследовать кошку для обнимашек — это прямая дорога к тому, чтобы стать для нее персоной нон грата.

Кошки как правило, очень разборчивы в своем отношении к людям и часто отдают предпочтение кому-то одному в семье – и могут полностью игнорировать других.

Как пишет Yourtango, эксперт по кошкам @prideofkittycats говорит, что все это не просто случайный выбор. Так же, как и у людей, у кошек есть своего рода список красных и зеленых флагов, которые они ищут, и которые определяют, к кому они больше всего тянутся.

1. Кто обеспечивает лучший и наиболее постоянный уход

"Кошки часто выбирают своего любимца, основываясь на том, кто обеспечивает наиболее постоянный уход, ласку и внимание", - сказал эксперт.

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Кошки, как и все животные, являются существами привычки, и тот, кто приносит им еду в миску в нужное время и содержит их лоток в чистоте и порядке, будет набирать основные баллы.

Это особенно верно в отношении вкусняшек. Как выразился один комментатор в социальных сетях, любимчик кошки - "это тот, кто дает ей влажный корм".

2. Кто уважает их границы

Распространенный совет заключается в том, что кошкам нравятся люди, которые их игнорируют. Дело в том, что кошки любят свое пространство, и они любят общаться на своих условиях. Преследовать их ради объятий — это прямая дорога к тому, чтобы стать для них персоной нон грата. Тот, кто готов принять и уважать их и просто позволить им заниматься своими делами, тот и поднимется по ступеням их фаворитизма.

3. Кто понимает и уважает их язык тела

У кошек есть сложный способ общения телами, с помощью таких вещей, как движения хвоста и положения ушей. Даже их моргание является частью их общения.

Как выразилась @prideofkittycats: "Когда вы уделяете время пониманию этих сигналов, ваша кошечка будет чувствовать себя более комфортно рядом с вами".

Кто будет терпеливым

"Важно помнить, что каждая кошка индивидуальна, и некоторым нужно больше времени, чтобы довериться", говорит эксперт.

Мы все хотим иметь такую ​​кошку, которая мгновенно прижимается к нам, но иногда это требует дополнительных усилий. Главное, говорит эксперт, "быть последовательным, добрым и понимающим. Со временем они научатся видеть в вас источник утешения и безопасности".

Ранее ветеринары назвали самый эффективный способ, как позвать кошку и заставить ее подойти к вам.

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