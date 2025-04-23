Простым "кис-кис" вы мало чего добьетесь.

Каждому знакома ситуация, когда вы пытаетесь позвать свою кошку, а она отворачивается, не проявляя интереса к вашим попыткам привлечь ее внимание. Однако недавнее исследование, проведенное Университетом Париж-Нантер и опубликованное в журнале Animal Cognition, раскрыло наиболее успешный способ привлечь внимание кошки, пишет издание Glass Almanac.

Исследование под руководством эксперта по взаимодействию людей и кошек Шарлотты де Музон проводилось в кошачьем кафе и было сосредоточено на определении наиболее эффективных методов привлечения внимания незнакомой кошки. И результаты оказались весьма неожиданными.

Что лучше всего работает, чтобы привлечь внимание кошки?

В исследовании было протестировано несколько подходов, чтобы увидеть, какой метод будет наиболее эффективным для привлечения внимания кошки.

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Внезапно, но наиболее эффективным способом привлечь внимание кошки оказалось сочетание жестов и голосовых сигналов. Также кошки охотно реагировали на попытки привлечь их только жестами, и значительно хуже - на исключительно голосовые сигналы (вроде "эй, котик, котик" или типичное "кис-кис").

Одним из неожиданных результатов исследования стало наблюдение за поведением кошек, когда их полностью игнорируют. Исследователи отметили, что когда кошку вообще не признавали, она проявляла признаки стресса, в частности, более частые движения хвоста, классический показатель дискомфорта. Эта реакция может быть вызвана замешательством кошки относительно намерений человека, который присутствует, но не взаимодействует с ней.

Таким образом, чтобы точно привлечь внимание кошки, эксперты рекомендуют:

Сочетать голосовые и визуальные сигналы для достижения наилучших результатов.

По возможности отдавать предпочтение жестам, а не голосовым призывам.

Никогда полностью не игнорируовать присутствие кошки, так как это может привести к стрессу.

Обращать внимание на реакцию кошки и соответствующим образом корректировать свой подход.

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