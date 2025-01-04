Задача родителей заключается в выражении своего мнения о партнере их ребенка, при этом их неодобрение может вызвать противоположную реакцию.

Каждый человек в подростковом возрасте был в определенной степени бунтарем. При этом романтические отношения не являются исключением. Часто родители из добрых намерений могут стать врагами номер один, если они не согласны с такой "романтикой", пишет для Forbes доктор философии, американский психолог Марк Треверс.

По его словам, задача родителей заключается в выражении своего мнения относительно партнера их ребенка. В то же время их неодобрение может вызвать противоположную реакцию и навредить самим подросткам.

"Звучит нелогично, не так ли? Это суть "эффекта Ромео и Джульетты" - психологического феномена, созданного Ричардом Дрисколлом, Китом Дэвисом и Милтоном Липецем", - говорится в статье.

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Исследование, в котором приняли участие 140 пар, выявило, что вмешательство родителей в их отношения лишь усилило их чувства. Этот эффект, названный в честь звездных любовников Шекспира, показывает, как подростковые отношения могут стать сильнее, когда родители становятся помехой:

"Хорошая новость заключается в том, что понимание этого эффекта может помочь родителям эффективнее управлять романтическими отношениями своих подростков".

Психолог приводит три способа избежать эффекта Ромео и Джульетты:

Позвольте им учиться на своих ошибках

Подростковое неповиновение касается не столько отношений, в которых они находятся, а больше потребности подростка в автономии, уважении и эмоциональном подтверждении. Подростки переживают важный этап в жизни, когда они стремятся принимать собственные решения, находясь в состоянии между тем, чтобы чувствовать себя взрослыми и все еще быть управляемыми или ограниченными другими.

Особенно это касается отношений. Исследование, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показывает, что пары в социально маргинализированных отношениях демонстрируют более высокий уровень преданности, но не благодаря более высокому уровню инвестиций или удовлетворенности отношениями. Это говорит о том, что подростки, испытывающие трудности в своих отношениях, могут компенсировать это большим уровнем преданности.

Совместный опыт внешних вызовов только способствует созданию более прочных эмоциональных связей. Если ваш подросток чувствует, что борется с внешними силами, его отношения могут стать защитным святилищем. На самом деле неодобрение родителей можно интерпретировать как один из самых серьезных вызовов самочувствию, возникающий у подростка, и вызывает защитную реакцию.

Однако это не означает, что родители бессильны. Старайтесь не воспринимать, как оскорбление тот факт, что дети идут против ваших желаний. Вместо этого помните, что их новообретенная уверенность - это стремление создать сильную личную идентичность.

Кроме того, подходите к их выбору с пониманием и заинтересованностью. Расспросить их как они чувствуют динамику своих отношений, напомнив им, что вы всегда рядом с ними, эффективнее, чем строго говорить, "что они поступают неправильно".

Будьте достойным примером для подражания

Родители существенно влияют на "романтический" выбор своих детей, часто не осознавая этого. Осознание этого влияния может помочь им сделать лучший выбор для себя и своих детей.

Дети следуют примеру своих родителей в отношениях, когда считают их хорошим образцом для подражания. В худшем случае дети испытывают потребность найти партнеров, которые помогут им избежать повторения нездоровых моделей, которые они видели в детстве.

Они также могут преждевременно попытаться создать собственную семью, обязавшись своему партнеру в молодом возрасте, часто стремясь к любви и подтверждению, которых они не получили от собственной семьи.

Избегайте позиции "Мы против них"

Воспитание детей может быть разочарованием, но даже если вы постоянно спорите со своим ребенком, помните, что вы хотите одного - их счастья.

Большинство подростков чувствуют, что их не слышат, когда пытаются донести свою точку зрения до родителей, что может быть деморализующим. Позитивное общение родителей и подростков связано с меньшим уровнем подростковой депрессии. Итак, независимо от того, согласны вы с их отношениями или нет, общайтесь с ними так, чтобы они показывали, что они всегда могут поговорить с вами.

Например, вместо того, чтобы задавать вопросы вроде "Почему ты вообще с этим человеком?" попробуйте спросить: "Итак, что вам нравится в ваших отношениях?" Такой подход демонстрирует заинтересованность, а не критику, благодаря чему подростки чаще "открываются":

"В случае плохого или осуждающего общения альтернативой является то, что они начнут воспринимать своего партнера как "единственного человека, который их понимает".

Эксперт также советует помнить, что ваши отношения с ребенком нужно поддерживать на протяжении всей жизни, независимо от того, закончится роман вашего подростка или нет.

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