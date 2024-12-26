Марк Трэверс

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Однако поколенческая травма — это не пожизненный приговор. На самом деле, вы можете разорвать эти циклы небольшими, осознанными усилиями — понемногу, каждый день.

Вот три способа узнать, начали ли вы уже разрывать цикл и успешно переписывать свою историю.

1. Вы отпускаете вещи, которые больше вам не служат

"Теория ментализации", как подчеркивается в исследовании 2020 года, опубликованном в журнале Journal of Infant, Child and Adolescent Psychotherapy, относится к способности понимать и интерпретировать свои собственные и чужие психические состояния, такие как мысли, эмоции и намерения.

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Этот навык играет ключевую роль в разрыве пагубных семейных циклов, поскольку он требует острого уровня самосознания. Мы часто не осознаем, сколько невидимых барьеров может создать травма, особенно когда речь идет о саморефлексии.

Исследователи обнаружили, что травма может значительно затруднить родителям понимание чувств своих детей или того, как их поведение влияет на их детей. Это, в свою очередь, может заставить детей чувствовать себя небезопасно и неспособными доверять другим, что, как и следовало ожидать, позволяет циклу продолжаться.

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Семьи, переживающие травму, часто несут в себе неразрешенные эмоции или убеждения из прошлого. Например, вы можете сказать себе: "Меня пренебрегли, поэтому мне придется все делать самому". Или, возможно, вы цепляетесь за переданные вам идеи, такие как "Проявление эмоций — это слабость".

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В любом случае, эти модели, скорее всего, служили вам или вашим родителям механизмами преодоления трудностей в вашем собственном трудном детстве. Однако по мере взросления они могут значительно снизить вашу способность к здоровому общению друг с другом и помешать прогрессу в других областях вашей жизни, таких как ваши отношения, карьера или забота о себе.

Однако, если вы распознаете эти модели и признаете их устаревшую или вредную природу, вы уже находитесь в процессе разрыва цикла. Отпустив чувство вины, стыда или гнева, связанные с вашим прошлым, вы можете сосредоточиться на построении более глубокого понимания собственных мыслей и чувств — и мыслей и чувств вашей семьи. Это позволяет вам осознать истоки этих моделей и признать, что, несмотря на их надежность, они больше не служат вам.

Возьмем, к примеру, Сару. Во время напряженного дня на работе она понимает, что ругает себя за незначительную ошибку. Она останавливается и думает: "Откуда исходит этот голос?" и распознает в нем критический тон своей матери, которая всегда требовала совершенства.

В ответ Сара напоминает себе, что ошибки свойственны человеку и не определяют ее ценность. Этот небольшой, но мощный момент самосознания и освобождения стал шагом к разрыву цикла гиперкритики в ее семье.

2. Вы практикуете радикальное принятие

Согласно исследованию 2023 года, проведенному Behaviour Research and Therapy, "радикальное принятие", навык, часто подчеркиваемый в диалектической поведенческой терапии, помогает людям справляться с трудными эмоциями, которые в противном случае были бы подавляющими. Исследователи обнаружили, что когда люди практиковали радикальное принятие в течение двух недель, они улучшили как принятие своих эмоций, так и переосмысление прошлых событий более здоровым образом.

Радикальное принятие подразумевает полное принятие вещей такими, какие они есть, — без попыток бороться, изменять или отрицать реальность ситуации, — даже если это болезненно или расстраивает. Это не означает, что вы согласны или вам нравится то, что произошло; просто вы перестаете сопротивляться этому эмоционально.

Это принятие имеет первостепенное значение для продвижения вперед от травмы, в отличие от того, чтобы позволить гневу, отрицанию или разочарованию удерживать вас в постоянном негативном состоянии ума.

Часто мы смотрим на прошлые травмы и говорим себе: "Это несправедливо" или "Этого не должно было случиться". И мы правы. Однако, когда мы настойчиво сопротивляемся реальности таким образом, мы позволяем себе втянуться в боль и гнев от того, что произошло.

Вместо этого радикальное принятие помогает освободиться от этого сопротивления, высвобождая энергию для фокусировки