В частности, очищайте стебли и часто меняйте воду, советуют флористы.

Эксперты-флористы поделились советами, как сделать так, чтобы букеты из тюльпанов стояли как можно дольше, передает marthastewart.com.

"Правильный уход и подготовка могут значительно продлить срок службы и красоту тюльпановых композиций. Небольшие корректировки, такие как обрезка стеблей и контроль уровня воды, могут иметь большое значение для долговечности цветов. Понимание естественного поведения тюльпанов помогает создавать более элегантные, долговечные композиции", - говорится в публикации.

Что делать, чтобы тюльпаны простояли подольше - 8 советов

Вот как продлить жизнь тюльпанов в вазе, по словам флористов:

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Очистите стебли. основательница студии флористического дизайна Rose of Sharon Алтея Уайлз отметила, что всегда рекомендует делать свежий диагональный срез стеблей тюльпанов перед тем, как их аранжировать: "Это удаляет все бактерии, которые могли образоваться, и создает большую площадь поверхности для поглощения воды, что крайне важно для того, чтобы эти жаждущие цветы оставались бодрыми и яркими".

Удалите зелень. По словам флориста-дизайнера Синди Оллиг, срезанные тюльпаны выглядят лучше всего, когда с них аккуратно удалена зелень.

Избегайте прямого солнечного света и тепла. Удержание тюльпанов их вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов предотвращает слишком быстрое их увядание, отметила Уайлз.

Помните: меньше - значит лучше. Не оставляйте букет без воды, но будьте умеренны - особенно когда речь идет о срезанных тюльпанах. У тюльпанов нежные стебли, которые очень чувствительны к влаге, и при избытке воды они начинают быстро подгнивать, объяснила флорист и владелица Studio Brambles Мэри МакКоркл: "Когда наливаете воду в вазу для тюльпанов, не заполняйте ее полностью -небольшого количества вполне достаточно".

Используйте только свежую, холодную воду. Ежедневная замена воды в вазе с тюльпанами того стоит. Тюльпаны особенно чувствительны к бактериям в воде, поэтому нужно менять воду каждый день или два, отметила Уайлс: "Этот простой шаг может продлить жизнь вашей композиции на несколько дней и не даст воде приобрести неприятный мутный вид и запах".

Тщательно выбирайте цветы-компаньоны. Избегайте сочетания тюльпанов в композиции с другим весенним хитом – нарциссом, посоветовала МакКоркл. Владелица и дизайнер The Perfect Petal Синди Оллиг, предложила сочетать тюльпаны с длинностебельной ромашкой или пиретрумом.

Используйте трюк с уколом булавкой. Этот простой трюк продлит жизнь цветов на пару дней. Возьмите булавку или швейную иглу и проколите стебель примерно на полдюйма от основания цветка. Это должно позволить лепесткам сохранять свой цвет на один-два дня дольше, отметила Оллиг.

Инвестируйте в вазу для тюльпанов. Для идеально составленного букета тюльпанов рассмотрите возможность приобретения специальной вазы.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда сажать тюльпаны лючше всего.

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