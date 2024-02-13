Предполагается, что открытое пиво может храниться в течение 36 часов.

В большинстве случаев бутылка пива легко заканчивается за один присест. Но если выпить весь напиток все же не получилось, вам пригодятся способы, описанные ниже, которые помогут сохранить пиво свежим как можно дольше.

Ключом к тому, чтобы открытое пиво оставалось шипучим, является предотвращение потери как можно большего количества карбонизации, проще говоря - этих восхитительных пузырьков. Для этого важно закрыть горлышко бутылки как можно скорее после открытия. Это сохранит его шипучесть, а также предотвратит окисление, которое ухудшает вкус.

Подойдут фольга или полиэтиленовая пленка. Также существуют специальные многоразовые крышки и пробки для бутылок.

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Накрыв бутылку, обязательно поставьте ее в холодильник, чтобы пиво оставалось холодным, так как это еще больше замедлит выход углекислого газа.

Предполагается, что открытое пиво может храниться в течение 36 часов. Однако, все зависит от того, насколько герметичен ваш метод повторного закрытия бутылки. Лучше выпить его на следующий день. Еще остатки пива можно использовать для приготовления того или иного блюда.

Напомним, ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете пиво каждый день.

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