Генетика также способствует долголетию, однако на многие факторы люди могут влиять сами.

Число долгожителей во всем мире неуклонно растет, и в ближайшие годы все больше людей будут пересекать 100-летний рубеж. И хотя генетика способствует долголетию, более 60 процентов успешного старения обусловлены факторами, на которые люди сами могут повлиять. Издание Sciencealert рассказывает, какой образ жизни и привычки помогут дожить до 100 лет.

1. Разнообразная диета с контролируемым потреблением соли

У долгожителей и людей, приближающихся к долголетию, обычно сбалансированный и разнообразный рацион – в среднем они потребляли от 57 до 65 процентов потребляемой энергии из углеводов, от 12 до 32 процентов из белков и от 27 до 31 процента из жиров. Их рацион включал крупы (такие как рис и пшеница), фрукты, овощи и продукты с высоким содержанием белка, такие как птица, рыба и бобовые, с умеренным потреблением красного мяса.

Кроме того, большинство долгожителей также предпочитали диету с низким содержанием соли.

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2. Меньше лекарств

Как отмечается в статье, долгожители принимают в среднем 4,6 лекарств, чаще всего от кровяного давления и сердечных заболеваний. Исследование на основе регистра здоровья в Испании показало, что долгожители принимали в среднем 4,9 лекарств. Недолгожители в этом исследовании принимали в среднем 6,7 лекарств.

При этом, как отмечается в статье, полипрагмазия - прием пяти или более лекарств одновременно – часто связана с повышенным риском нежелательных явлений, таких как падения, когнитивные нарушения и госпитализация, из-за вредного взаимодействия лекарств.

3. Хороший сон

Качество и количество сна влияют на иммунную систему, гормоны стресса и кардиометаболические функции, такие как ожирение, высокое кровяное давление и диабет. Хороший сон связан с более долгими годами хорошего здоровья и снижением риска хронических заболеваний. Согласно обзору Sciencealert, 68 процентов долгожителей были удовлетворены качеством своего сна.

4. Жилая среда

Более 75 процентов долгожителей и почти долгожителей в обзоре жили в сельской местности. Это может быть частично связано с связью между природой и здоровьем и благополучием. Например, воздействие зеленых насаждений связывают с более низким уровнем стресса, депрессии, артериального давления, диабета 2 типа и болезней сердца, что потенциально увеличивает продолжительность жизни.

Ранее УНИАН рассказывал о трех привычках самого старого американца, которые помогли ему дожить до 100 лет.

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