Семейный магазин работает с 1929 года, сама Мириам уже почти 80 лет ведет его бухгалтерию.

Столетняя женщина из Нью-Джерси (США), которая все еще работает более 50 часов в неделю в семейном бизнесе, поделилась тем, что ее поддерживает. Свою историю 100-летняя Мириам Тодд изложила в интервью FOX Business.

"Все дело в моей вере. У Бога есть план и цель, и я здесь, чтобы служить им. Так что это моя основа для всего. Люди говорят, что мне повезло. Нет, я благословлена большим количеством энергии, чтобы я могла встать дома утром и пойти на работу", - рассказывает долгожительница.

Родители госпожи Тодда открыли магазин мебели Nehlig's Furniture в городке Стратфорд в 1929 году. С молодых лет и до сегодняшнего дня Мириам работает здесь.

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Когда она закончила среднюю школу в 1941 году, отец Мириам хотел, чтобы она поработала в другом месте в течение одного года, прежде чем присоединиться к семейному бизнесу. Она сделала это и вернулась, чтобы вести бухгалтерию в семейном магазине в 1942 году, прежде чем выйти замуж в 1944 году.

Хотя ее основной ролью всегда была бухгалтерия, миссис Тодд нравится общаться с клиентами. По ее словам, главное - удовлетворенность клиентов, а цель - всегда ставить клиентов на первое место.

"Клиент - это №1. Это была философия моего папы. Клиент, который проходит через эту переднюю дверь, является нашим начальником. Мы должны это знать. Мы здесь не для того, чтобы им что-то продавать. Мы здесь, чтобы помочь им купить то, что они хотят купить. И это работает", - убеждена Мириам.

Сегодня магазином руководит уже четвертое поколение семьи. И среди их клиентов есть покупатели "в четвертом поколении".

"Это замечательная вещь - иметь возможность ежедневно работать со своим сыном и внуками. Мои двое внуков здесь каждый день, внук и внучка. И мы здесь 50 часов в неделю или больше", - рассказывает женщина.

Ходить на работу с членами семьи каждый день в течение десятилетий может быть не для всех, но Тодды соглашаются, что им это подходит.

"У нас прекрасные любящие отношения. И когда возникают проблемы, мы их решаем. Они идут так, как хотели мои родители - просто с любовью", - сказала Мириам Тодд.

Мириам Тодд признает, что не только божья воля позволила ей отпраздновать 100-летний юбилей. Определенные привычки помогли ей поддерживать себя в форме.

"Я действительно стараюсь правильно питаться и спать. Не пить, не курить. Я избегала того, что является вредным. Но [быть] благословенным - вот в чем суть", - сказала она.

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