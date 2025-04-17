На приготовление у вас уйдет всего четыре минуты.

Самыми распространенными проблемами во время приготовления яиц-пашот являются использование старых или холодных яиц, слишком горячей или недостаточно горячей воды. Однако эксперты Good Food поделились "легким" рецептом, секретом которого является добавление одного ингредиента, пишет Express.

"Следуйте нашему простому рецепту идеальных яиц-пашот с жидким желтком и плотным белком, которые идеально подходят для завтрака, позднего завтрака или как завершающий штрих к другому блюду", - добавляют эксперты.

Отмечается, что на приготовление яиц понадобится всего четыре минуты.

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Ингредиенты:

одна столовая ложка белого винного уксуса;

яйца, столько, сколько вы хотите приготовить.

Способ приготовления

Сначала наполните большую кастрюлю водой и добавьте уксус. Как только вода закипит, уменьшите огонь и варите на медленном огне. После чего разбейте яйцо в небольшую миску.

"Чтобы получить идеальное яйцо без белка, разбейте его в мелкое ситечко и дайте белку стечь", - говорят эксперты.

Перемешайте воду, чтобы создать легкий водоворот, который поможет белку обернуться вокруг желтка. Затем осторожно опустите яйцо в воду и убедитесь, что огонь достаточно слабый.

"Варите яйцо или яйца в течение трех-четырех минут, пока белок не сварится. Осторожно выньте шумовкой и промокните чайным полотенцем или кухонной бумагой воду, оставшуюся от яичницы", - советуют в материале.

Эксперты говорят, что добавление белого уксуса в воду для омлета помогает яичным белкам быстро свертываться, благодаря чему они растекаются равномерно. Таким образом, как уверяют специалисты, яичница получается более компактной и однородной.

"Уксус также помогает яичному белку прилипать к желтку, создавая более сплоченную и визуально привлекательную яичницу-пашот, идеальную для гостей. Вы также можете использовать яблочный уксус, обычный белый уксус или каплю лимонного сока - все они, как считается, достигают того же эффекта", - отмечают в Express.

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