Этот сэндвич будет на вкус в 10 раз лучше, чем обычный.

Если вы любите сэндвичи, но хотите, чтобы они были не слишком вредными для вашего здоровья, можете попробовать приготовить такой перекус по рецепту автора кулинарных книг Араша Хашеми. Об этом пишет Parade.

Сэндвич по такому рецепту будет хрустящим, сырным, с низким содержанием углеводов и без глютена.

Способ приготовления

Сначала тонко нарежьте маринованные огурцы (таким образом они будут вместо хлеба), после чего просушите их бумажным полотенцем. Важно не пропустить сделать это для того, чтобы они не распарились и не стали мокрыми.

"Далее застелите противень пергаментной бумагой и посыпьте его тонким прямоугольником измельченного сыра чеддер. Это будет основа вашего "хлеба". Выложите ломтики маринованных огурцов плотно друг к другу, чтобы образовался прямоугольник на сыре. Добавьте немного приправы, если хотите, и посыпьте сверху еще немного сыра", - отмечают в Parade.

Далее повторите этот процесс, чтобы у вас был второй "кусочек маринованного хлеба". Далее выпекайте "хлеб" из огурцов при температуре 180 градусов по Цельсию около 20 минут - именно столько времени нужно, чтобы сыр стал золотисто-коричневым и хрустящим. Дайте ему немного остыть, а затем аккуратно снимите сырные лепешки с пергамента.

Далее вы можете собрать свой сэндвич из тех продуктов, которые вам нравятся. К примеру, можете добавить к нему горчицу, салат, синий лук, помидоры и курицу, или же можно использовать индейку, ветчину и даже растительный белок.

"Разрежьте его пополам, и вы получите тающий бутерброд с маринованными огурцами, который так же сытный, как и любой другой бутерброд с булочкой, но без глютена и углеводов", - уверяют в публикации.

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