В частности, очень важно, чтобы вода не кипела во время варки яйца, отметил кулинар.

Шеф-повар со звездой Мишлен Пол Фостер показал, как приготовить яйцо-пашот дома без использования уксуса, пишет express.co.uk.

"Я покажу вам, как приготовить самое идеальное яйцо-пашот. Я знаю, что для многих людей это "враг", - отметил он. - Не добавляйте уксус в воду, он вам не нужен".

Как правильно готовить яйцо-пашот - метод Пола Фостера

По словам повара, яйцо должно быть максимально "свежим" и комнатной температуры. Его способ приготовления следующий:

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Наберите в кастрюлю воду, посолите и поставьте на огонь.

Возьмите сито, и разбейте в него яйцо над миской.

Как только вода в кастрюле закипит, убавьте огонь, перемешайте, вылейте яйцо из сита в воду и варите пару минут.

"Вам не нужно взбивать его и создавать воронку. Перемешивание (перед помещением яйца в воду) помогает ему двигаться, поэтому оно не прилипает ко дну кастрюли", - отметил повар.

По его словам, очень важно, чтобы вода не кипела во время варки яйца: одна из вещей, которую вы не должны делать, - это поддаваться искушению увеличить огонь.

Также Фостер посоветовал никогда не класть яйцо-пашот прямо на тост. Просто приправьте его морской солью, молотым черным перцем: "И это все, что вам нужно".

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить яйцо-пашот по рецепту Гордона Рамзи.

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