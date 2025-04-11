Для безопасной стирки важно понимать, какой тип обуви нельзя забрасывать в стиральную машину.

Если вы имеете белые или светлые кроссовки, то их приходится часто стирать, ведь они быстро становятся грязными. Однако прежде чем бросить пару обуви в стиральную машину, узнайте, безопасно ли это, как для обуви, так и для техники. Поэтому издание Real Simple рассказало, можно ли стирать обувь в стиральной машине.

Безопасно ли стирать обувь в стиральной машине?

По словам экспертов, все зависит от материала и способа стирки.

"Твердые подошвы или металлические люверсы могут повредиться, ударяясь о барабан", - отметила основательница одной из компании по производству стиральных средств Алисия Соколовски.

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Эксперт добавила, что грязная обувь попадает в стиральную машину и ее фильтр, в результате чего он может повредиться.

Как правильно стирать обувь?

Менеджер одного американского бренда бытовой техники Аманда Абрахам говорит, что для особо грязной обуви лучше использовать деликатный режим и прохладную воду.

Также эксперты советуют стирать обувь из материалов, которые безопасны для стиральной машины.

"Это небольшая бирка или наклейка внутри обуви, на которой обычно есть пиктограммы, указывающие на материал различных частей обуви - внешней подошвы, стельки, верха и подкладки", - объяснила Абрахам.

Обычно, если это кроссовки из ткани, сетчатая обувь или брезентовые туфли, то с ними все будет хорошо после стирки, заверила эксперт.

"Обувные материалы, которые нельзя стирать в машинке, включают кожу, замшу, лакированную или искусственную кожу, нубук, пробковую подошву, любые виды бисера, шерсть, бархат, велюр или шелк. Если непонятно, из какого материала изготовлена обувь, самый безопасный способ - почистить ее вручную", - подчеркнула Абрахам.

В то же время Соколовски рекомендует быть осмотрительными, когда речь идет о стирке спортивных кроссовок.

"Многие высокоэффективные беговые кроссовки разработаны с легкой пенопластовой прокладкой для амортизации и комфорта. Однако стиральные машины могут разрушить структуру пены, уменьшая поддержку и комфорт. Это также приводит к ослаблению клея, скрепляющего обувь, и неравномерному высыханию, из-за чего обувь становится жесткой или деформированной", - объяснила она.

Поэтому, чтобы сохранить форму кроссовок, стоит мыть их вручную с мягким мылом и использовать мягкую щетку, после чего высушить их на воздухе.

"Удалите как можно больше грязи, прежде чем бросать обувь в стиральную машину. Хорошо поскребите подошву и любые другие особо грязные места или прополощите, чтобы удалить самые сильные загрязнения - так кроссовки не попадут в стиральную машину с камешками и песком", - отмечают в материале.

Как подготовить обувь к стирке в стиральной машине?

Перед стиркой выньте шнурки и стельки. Эксперты советуют стирать стельки вручную с мягким моющим средством, ведь стиральная машина может повредиться от большого количества воды. Шнурки же можно положить в сетчатый мешочек, который эксперты также рекомендуют использовать вместе с обувью.

"Для устранения неприятного запаха Абрахам рекомендует посыпать обувь пищевой содой и оставить на ночь, а затем счистить излишки порошка и постирать ее в стиральной машине", - добавляют в издании.

Также стоит осторожно ее сушить, ведь большинство обуви скреплено клеем, который, скорее всего, не выдержит высоких температур сушилки, заметила Абрахам.

"Самый безопасный способ сушить обувь - это сушить ее на воздухе подальше от тепла, набивая внутреннюю часть смятой газетой или тряпками, чтобы помочь обуви сохранить форму. Поэтому сушка на воздухе является самым безопасным вариантом сушки обуви. Для обуви из полотна, хлопка или полиэстера можно использовать сушилку в крайнем случае", - отметили в материале.

Другие советы по стирке

Ранее эксперты по уборке рассказали, как часто нужно стирать подушки. По их словам, подушки могут не иметь грязный вид, но они медленно собирают масла, пыль и пот через наволочку.

Также стало известно, какие вещи никогда нельзя стирать с кондиционером для белья. В такой перечень вошли одежда для активного отдыха, купальники, одежда из огнестойкого материала и другие.

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