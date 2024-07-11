Дерматологи говорят, что менять белье нужно часто, особенно в летнюю жару.

Жительница Вашингтона Либби Касл каждый раз, когда просыпается, забрасывает постельное белье в стиральную машину. Для нее неважно, будний это день или выходные, тяжелый день впереди или легкий, она все равно это делает, пишет Time.

"Я позволяю им сделать свое дело, а сама иду готовить кофе, чувствуя себя счастливой. Затем я бросаю их в сушилку перед тем, как пойти на тренировку. Я возвращаюсь, принимаю душ, и простыни уже готовы. Я бросаю их на кровать и начинаю свой день", - рассказывает она.

По словам Касл, люди по-разному реагируют на такую ее ежедневную процедуру. Однако женщина говорит, что мысль о том, что ее ждут свежие простыни, поднимает ей настроение на весь день.

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В то же время эксперты по здравоохранению соглашаются с Касл, ведь большинству из нас было бы полезно чаще стирать постельное белье. По словам дерматолога из Нью-Йорка Ханны Копельман, простыни, наволочки и одеяла могут скрывать грязь, микробы и аллергены, которые влияют на нашу кожу и общее состояние здоровья.

"Это накопление всех этих загрязнений, и в конечном итоге это может привести к раздражению кожи и угревой сыпи. Вы можете заметить, что ваша кожа выглядит так, будто у нее закупорены поры или фолликулит, что случается, когда волосяные фолликулы воспаляются. Или, возможно, аллергия, астма или экзема обострились из-за того, что отмершие клетки кожи, которые мы сбрасываем во время сна, привлекают легионы пылевых клещей. Все это веские причины для того, чтобы отправиться к стиральной машине", - объяснила она.

По мнению экспертов, постельное белье нужно стирать как минимум раз в неделю, однако различные факторы могут требовать более частой стирки. Одним из них является летняя жара.

"Очевидно, что летом мы больше потеем, и это может привести к появлению бактерий и неприятного запаха на наших простынях", - отметила эксперт по экологическим токсинам Тоня Харрис.

Также эксперт советует чаще стирать постельное белье, когда вы болеете или спите с домашними животными. Тогда это стоит делать каждые три-четыре дня.

Кроме того, Харрис рекомендует иметь под рукой дополнительный комплект постельного белья, ведь это может помочь уменьшить износ от дополнительной стирки летом.

Еще одной хорошей идеей является - принимать душ перед сном, таким образом это уменьшит количество кожного жира, бактерий, запахов и аллергенов, что потенциально увеличит промежуток времени между стирками.

В то же время большинство людей забывает за подушки, однако их тоже нужно стирать. В частности один раз в сезон будет оптимальным вариантом, но, по желанию, это можно делать и ежемесячно, говорит эксперт по уборке Джейсон Джеймс.

Кроме того, важно регулярно ухаживать за своим матрасом. Каждый раз, когда вы застилаете кровать, дайте ему немного подышать, а не сразу накрывайте его новым постельным бельем.

"Оставьте его на несколько часов с открытыми окнами", - заметил Джеймс.

По словам эксперта, застойный воздух и накрытые матрасы способствуют размножению пылевых клещей, аллергенов и спор плесени, поэтому этот маленький шаг может иметь большое значение.

В то же время Харрис советует пылесосить матрас два-три раза в год. Если вы заметили, что он пахнет, то посыпьте его тонким слоем пищевой соды, оставьте на несколько часов, после чего пропылесосьте. Идеально будет, если вы так сделаете и с другой стороны матраса.

Летняя жара в Украине - как пережить адские дни

Ранее терапевт Марина Крапивнер рассказала, как украинцам пережить нынешнюю жару без света и кондиционеров.

"Когда выключат свет, если на улице жаркая погода, - окна открывать не надо. Потому что очень быстро нагреется помещение. А если мы охладили предварительно, то все-таки есть шанс, что будет прохладнее", - посоветовала она и отметила, что можно также использовать солнцеотражающие пленки на окна.

Также эксперты рассказали, как заснуть во время жары. По их словам, в такие дни лучше сохранять спокойствие.

"Чтобы хорошо спать в жару, нужно овладеть искусством контролировать то, что вы можете изменить, и принимать то, что вы не можете. Существует много практических мер, которые можно предпринять, чтобы сохранить прохладу во время жары, и которые будут способствовать лучшему сну. Однако иногда лучшим подходом может быть просто принятие ситуации", - отметил доктор Медоуз.

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