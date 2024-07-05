Постельное белье содержит микробы и грязь, которые могут вызвать заболевания и раздражение кожи, если их не стирать должным образом.

Постельное белье нужно правильно стирать, чтобы поддерживать гигиену и оптимальный комфорт. Когда вы спите, ваше тело выделяет естественные масла и пот, которые попадают на простыни и вызывают пятна, сообщает издание Express.co.uk.

Эксперт Джейд Крукс отметил, что важно поддерживать чистоту постельного белья так же регулярно, как вы стираете одежду. Обычно рекомендуется стирать их дважды в месяц. Однако, если вы болели, вы можете стирать их чаще. В летние месяцы, когда вы можете быть подвержены повышенному потоотделению ночью, вы можете придерживаться правила раз в неделю.

"Когда дело доходит до стирки постельного белья, установите температуру вашей стиральной машины от 30 до 40 градусов по Цельсию. Это лучшая температура для правильного и эффективного удаления грязи, жира для тела и уничтожения бактерий, одновременно защищая волокна вашего постельного белья", - советует Крукс. Видео дня

Кроме того, он добавил, что эта температура не только эффективно очистит ваши простыни, но и поможет дольше сохранить качество вашего постельного белья.

Эксперты по уборке Fantastic Services также рекомендуют выбрать эту температуру. Однако, если вы решили постирать постельное белье позже, чем за две недели, можно повысить температуру.

Они объяснили, если вы не стирали постель больше, чем две недели и поставите ее на малую температуру, некоторые бактерии останутся на белье, что может привести к неприятному запаху.

Напомним, ранее УНИАН писал, о 4 случаях, когда не стоит стирать вещи с кондиционером, поскольку они могут потерять свои качества или быть поврежденными.

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