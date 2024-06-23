С возрастом мы склонны терять мышечную массу, напомнил специалист.

Профессор медицины в Медицинской школе Бостонского университета, гериатр Томас Перлз дал совет №1 по снижению веса для людей старше 50 лет, который может вас удивить, пишет журнал Parade.

По словам доктора, есть несколько причин, по которым после 50 лет терять вес становится сложнее. Одна из них - с возрастом мы склонны терять мышечную массу:

"Люди старше 50 лет, как правило, имеют меньше мышечных волокон второго типа, также называемых быстросокращающимися волокнами… Это приводит к снижению метаболизма и менее эффективному использованию наших источников энергии". Видео дня

Привычка №1, которая поможет похудеть после 50 лет

Если вам за 50 лет, и вы хотите похудеть, доктор советуют начать с силовых тренировок.

"Хотя ведется много разговоров о пользе ходьбы и других аэробных занятий, Перлз говорит, что регулярные силовые тренировки могут помочь восстановить мышцы, которые мы естественным образом теряем с возрастом", - говорится в публикации.

По словам специалиста, силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, которая сжигает больше жира. Также они защищают суставы и сохраняют кости крепкими.

Другие важные привычки для похудения после 50-ти

Гериатр также советует не зацикливаться только на одной привычке для похудения:

"На самом деле требуется сочетание наращивания мышечной массы с силовыми тренировками, аэробными упражнениями и изменением диеты, чтобы включить в нее меньше продуктов с высоким гликемическим индексом (продукты, которые быстро повышают уровень сахара в крови)".

Напомним, ранее УНИАН писал, как женщина "сбросила" 2 размера всего за 4 месяца на вкусной диете.

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