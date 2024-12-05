По словам специалистов, такие автомобили имеют проблемы с дизайном, экономией топлива и размером.

Итальянские автомобили известны своей роскошью и вниманием к деталям, однако не все они одинаковы. Поэтому эксперты назвали четыре итальянских автомобиля, которые бы они никогда не купили, а также причины, почему они того не стоят, пишет GoBankingRates.

Fiat 500L

Несмотря на свой уникальный вид и улучшенную видимость слепых зон, Fiat 500L имеет несколько значительных проблем, из-за которых он и попал в этот перечень.

В первую очередь этому итальянскому автомобилю не хватает систем помощи водителю и безопасности, которые есть у подобных брендов. Также многие водители этого авто жалуются на нестабильную езду, чувствительные тормоза и неудобную настройку подвески.

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"Fiat 500L - это попытка Fiat объединить очарование Fiat 500 с практичностью небольшого семейного автомобиля. Несмотря на привлекательный внешний вид и просторный салон, он не оправдывает ожиданий в ключевых сферах. Многие люди жаловались на низкое качество сборки 500L, неуклюжую управляемость и слабый двигатель. Надежность также была постоянной проблемой, поскольку владельцы часто сообщали о проблемах с подвеской, электрической системой и трансмиссией", - подчеркнул автомобильный эксперт All About Wheels Блейк Шоу.

Maserati Ghibli

Maserati является итальянским брендом роскошных автомобилей, который известен своим комфортом и плавностью хода, однако именно Ghibli не соответствует таким стандартам.

По словам экспертов, первой значительной проблемой этой модели является дизайн интерьера. В частности переключатели окон такие же, как у Jeep Cherokee, из-за чего снижается качество и ощущение роскоши.

Другой проблемой является экономия топлива. Водителям стоит рассчитывать на средний расход топлива 17 л/100 км для езды по городу и 25 л/100 км для поездок по шоссе.

"Ghibli обещает роскошь, но не дотягивает до нее. Его интерьер в значительной степени позаимствован из более дешевых моделей Chrysler, что подрывает его премиум-имидж. Проблемы с надёжностью, начиная от электроники и заканчивая чумой подвески, приводят к тому, что стоимость перепродажи резко падает. Альтернативы, такие как BMW 5 Series или Audi A6, предлагают гораздо лучшую стоимость и надежность", - подчеркнул основатель Modified Rides Шон Миллер.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo имеет спортивный вид и управляемость. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio не является исключением, однако этой модели, скорее всего, не хватает надежности, информационно-развлекательной системы и размера. В частности, в Giulia Quadrifoglio были зафиксированы функциональные проблемы, а именно поломки двигателя, осечки и грубое переключение передач.

Также информационно-развлекательная система является тусклой, с маленьким экраном и ограниченными возможностями. Также одной из главных проблем этого автомобиля является его размер, ведь багажник очень маленький, а на заднем сиденье тесно.

"Alfa Romeo Giulia известна своим изящным дизайном и захватывающими характеристиками. Однако нельзя игнорировать проблемы с надежностью. Проблемы с электричеством, сбои в работе информационно-развлекательной системы и проблемы с торможением являются распространенными жалобами от владельцев. Giulia получила низкие оценки в исследованиях надежности по сравнению со своими конкурентами, что может привести к дорогостоящему ремонту и неприятному опыту владения", - отметил Блейк Шоу.

Alfa Romeo Stelvio

Несмотря на то, что эта модель не имеет серьезных функциональных проблем и превосходит другие по уровню безопасности, ей не хватает грузового пространства и технологий. На заднем сиденье тесно, а грузовое пространство ограничено, из-за чего этот вариант плох для путешествий на дальние расстояния с семьей.

"Несмотря на спортивную управляемость и изящный дизайн, который привлекает внимание людей, этот роскошный внедорожник имел некоторые проблемы с надежностью. Владельцы сообщали о таких проблемах, как неточные показатели уровня топлива, неисправности тормозной системы и периодические проблемы с двигателем", - добавил Шоу.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты назвали 8 новых автомобилей, которые совсем не стоят своих денег. Среди них есть Audi Q7, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz C-Class, Land Rover Range Rover Sport и другие.

Также специалисты назвали 4 самые дорогие механические проблемы в автомобилях. Среди них есть проблемы с трансмиссией, выход из строя каталитического конвертера, проблемы с подвеской и поломка двигателя.

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