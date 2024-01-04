У монеты больше шансов приземлиться на ту же сторону, которой ее подбрасывали.

Исследователи подбросили разные монеты 350 757 раз и доказали старую теорию. Зная это, вы сможете немного склонить шансы в свою пользу, пишет IFLScience.

В предварительной публикации, которая еще не прошла рецензирование, указывается, что, когда вы подбрасываете монету, вы вызываете у нее небольшое колебание. Именно это заставляет монету проводить больше времени в воздухе лицевой стороной вверх. К такому выводу пришла команда исследователей, возглавляемая американским математиком Перси Диаконисом.

"У монеты больше шансов приземлиться на ту же сторону, которой ее подбрасывали", - утверждают они.

На основе проанализированных бросков было обнаружено, что монеты приземляются именно так примерно в 51% случаев. А именно участники нового эксперимента обнаружили, что существует 50,8%-я вероятность того, что монета окажется на той же стороне, с которой она была подброшена.

Также, углубляясь в данные, исследователи подытожили, что подбрасывание монеты может зависеть от бросающего, хоть и незначительно.

Разница может показаться не такой уж большой, но она может привести к преимуществу при определенных условиях. Например, если вы сможете убедить кого-то сыграть вместе с вами в бросках монеты 1000 раз подряд.

Ранее УНИАН писал, какие редкие монеты могут вас озолотить.

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