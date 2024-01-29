Это пюре получается гладкое и без комочков.

У каждого есть свой рецепт картофельного пюре, но не каждый из них может дать идеальный результат.

Шеф-повар Поппи О'Тул, прошедшая обучение у Мишлен, поделилась с Ехргеѕѕ, какие шаги необходимо выполнить, чтобы приготовить "непревзойденное пюре".

"Больше никогда не будет оправданий для комковатого мягкого картофельного пюре, и я делюсь с вами всеми советами и хитростями, которые я узнала за эти годы. Мой любимый момент в этом методе заключается в том, что вам не нужны дорогие высокотехнологичные пестики или разрыхлители, чтобы получить неизменно гладкую текстуру (хотя вы можете использовать их, если хотите), вам просто нужен один классический кухонный инструмент – скромное сито – для получения непревзойденного картофельного пюре без комочков и бархатистой гладкости", - подчеркнула Поппи.

Видео дня

Для приготовления идеального пюре нужно взять:

четыре картофелины;

75 г соленого масла;

50 мл молока/сливок;

две столовые ложки соли.

Картофель чистим и нарезаем на кружочки толщиной 1 см. Далее кладем ее в кастрюлю, заливаем холодной водой, добавляем соль и варим до готовности. Овощ будет готов примерно через 18 минут - проверять надо ножом.

Сливаем воду, а затем закрываем посуду крышкой и оставляем так на 3-5 минут. Лучше всего будет перетереть картошку ситом или пропустить через специальный пресс. Затем мы добавляем масло, чтобы покрыть частицы крахмала. Это поможет пюре оставаться пушистым.

Последним к картофелю добавляем молоко или сливки. Чем меньше будете перемешивать, тем менее эластичным и более пушистым будет пюре.

Другие рецепты шеф-поваров

Недавно звездный шеф Джейми Оливер поделился, как правильно приготовить торт в чашке.

Британский шеф-повар Джефф Бейкер, готовивший для покойной королевы Елизаветы, назвал пять ошибок, которые портят вкус картофеля.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить запеченный картофель, которая набрала 100 тысяч просмотров в Tiktok.

Вас также могут заинтересовать новости: