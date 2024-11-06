Чтобы вовремя справиться с заданием можно воспользоваться подсказкой.

Новогодние загадки о праздничных персонажах приобретают актуальность, поскольку в Украине погода все больше становится похожей на зимнюю, да и первый месяц зимы уже очень близко.

Новое задание - это еще и быстрый тест для проверки уровня IQ (коэффициента интеллекта). Вот что надо сделать: за 5 секунд среди дедов морозов найти женщину.

Люди, которые вовремя справятся, - настоящие умники.

Видео дня

Журналисты отметили, что для того, чтобы победить, надо еще до запуска обратного отсчета времени подумать над тем, как быстро разыскать женщину:

"Подумайте над тем, что может быть в образе женщины такое, что мужчинам не свойственно".

Когда вспомните эти признаки, запечатлейте их в памяти и, как только начнете поиски, обращайте внимание именно на них.

Если вы растерялись и вспомнили очень много признаков, тогда дадим вам подсказку - в поисках помогут две детали, которые иногда присущи образам женщин.

Через 5 секунд мы раскроем правильный ответ - засекайте время и активно ищите женщину среди дедов морозов.

Правильный ответ вот какой - переодетая в Деда Мороза женщина сидела с левой стороны. Женщину можно было распознать по косе и накрашенным ногтям.

Интересная загадка о животных - что надо сделать

На картинке можно увидеть восемь медведей, но не все из них настоящие. Надо разыскать "подсадного" медведя. На поиски фальшивого животного следует потратить 5 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: