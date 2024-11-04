Перед тем, как браться за поиски медведя, следует подумать над тем, как фальшивку можно отличить от настоящего животного.

Загадки для детей и взрослых про животных, созданные на основе рисунка, можно использовать как простые и быстрые тесты для определения уровня IQ (коэффициента интеллекта). Люди, которые способны с ними быстро справиться, могут считать себя умниками.

Новая визуальная загадка-головоломка такая - следует разыскать среди восьми медведей того, который ненастоящий. Победителями будут считаться те люди, которые смогут разыскать "подсадного" медведя за 5 секунд.

Перед тем, как включать секундомер, очень важно подумать над тем, по какому признаку на картинке настоящего медведя можно отличить от фальшивого.

Видео дня

Журналисты отметили:

"Есть один достаточно очевидный признак, по которому можно понять, что перед вами не настоящее животное, а фальшивка".

Правильный ответ вот такой - ненастоящим был один из больших медведей. То, что именно он фальшивка, можно понять, заметив шов, который проходит посередине его живота.

Такая хитрая головоломка размещена - что надо сделать

Среди большого количества петухов и кур следует за 5 секунд разыскать орла. Чтобы уложиться в такие узкие временные рамки, надо иметь острый ум. Перед тем, как браться за работу, попробуйте вспомнить, благодаря каким чертам орла легко отличить от домашней птицы.

Вас также могут заинтересовать новости: