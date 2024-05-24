Надо найти белку среди лисиц за 10 секунд.

Оптические иллюзии могут не только удивлять и отвлекать от рутины, но и дарить нам маленькие победы.

На этот раз УНИАН предлагает вам картинку, которая перенесет вас в школьные годы, напомнив о тетрадях, на обороте которых печатали различные оптические иллюзии. Так, перед вами большое количество лисичек, среди которых скрыли белку.

Надо установить таймер на 10 секунд и попытаться отыскать ее за это время. Сложность головоломки заключается в том, что мех у животного такого же цвета, как у лисичек.

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Можно начинать прямо сейчас!

Каждый имеет собственный метод поиска лишних предметов или созданий на фото, но обычно главное правило одно: сосредоточиться.

Правильный ответ:

Хитрая белка пряталась в правой части картинки, мы обвели ее.

Другие фотоиллюзии для детей и взрослых:

Ранее УНИАН предлагал вам "опасную" оптическую иллюзию с хищными птицами. Атмосферное изображение завораживает своими цветами.

Также можете рассмотреть фотоиллюзию с зеленым полем, на котором пасутся лошади. Среди этих животных спряталась обычная коза.

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