Оптические иллюзии могут не только удивлять и отвлекать от рутины, но и дарить нам маленькие победы.
На этот раз УНИАН предлагает вам картинку, которая перенесет вас в школьные годы, напомнив о тетрадях, на обороте которых печатали различные оптические иллюзии. Так, перед вами большое количество лисичек, среди которых скрыли белку.
Надо установить таймер на 10 секунд и попытаться отыскать ее за это время. Сложность головоломки заключается в том, что мех у животного такого же цвета, как у лисичек.
Можно начинать прямо сейчас!
Каждый имеет собственный метод поиска лишних предметов или созданий на фото, но обычно главное правило одно: сосредоточиться.
Правильный ответ:
Хитрая белка пряталась в правой части картинки, мы обвели ее.
Другие фотоиллюзии для детей и взрослых:
Ранее УНИАН предлагал вам "опасную" оптическую иллюзию с хищными птицами. Атмосферное изображение завораживает своими цветами.
Также можете рассмотреть фотоиллюзию с зеленым полем, на котором пасутся лошади. Среди этих животных спряталась обычная коза.