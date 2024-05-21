Не стоит тратить время на любование ромашками.

Визуальные логические загадки с ответами для детей и взрослых могут быть полезными - благодаря этим заданиям можно улучшить умение концентрировать внимание на чем-то конкретном и действовать в условиях очень серьезной нехватки времени.

Можете попробовать разыскать среди большого количества ромашек пчелу. Это оптическая иллюзия с подвохом, и справиться с ней следует за 7 секунд. Перед тем, как браться за поиски, стоит вспомнить, как выглядит это насекомое и, возможно, тогда вы догадаетесь, в чем может заключаться подвох.

Чтобы победить, нужно будет полностью охватить изображение взглядом, а потом быстро рассмотреть его мелкие элементы. Старайтесь действовать максимально быстро, не тратьте время на подсчет ромашек и любование этими цветами.

Видео дня

Сейчас мы расскажем, в чем заключался подвох и покажем, где находилась пчела. Под подвохом подразумевалось то, что у пчелы желтоватое тело, и это насекомое находилось на желтой середине ромашки.

Вот какая загадка ранее опубликована в сети - что надо сделать

Среди большого количества кенгуру нужно найти одного зайца. На решение этой оптической головоломки следует потратить только 6 секунд. Перед выполнением задания стоит вспомнить, что может быть похожего между зайцем и кенгуру.

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