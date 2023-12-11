Развлекайтесь с новой фотоиллюзией / коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Люди с острым зрением легко могут справиться с самыми сложными оптическими иллюзиями. Сегодня предлагаем вам решить загадку, в которой скрыты удивительные птицы. 

Внимательно посмотрите на фото высоченных пальм на фоне неба. Где-то среди листьев и коры скрылись три попугая. Чтобы одержать победу, вам необходимо отыскать всех менее чем за 10 секунд.

Способны справиться? Тогда начинайте.

Видео дня
фото УНИАН

Не расстраивайтесь, если не смогли найти всех птиц. В конце концов, именно в этом и смысл подобных загадок - ввести игрока в заблуждение, обманув его зрение.

Ниже мы опубликуем фото, на котором будут помечены правильные ответы. Если вы отыскали всех попугаев, то сможете проверить ответы. Тренируйтесь решать другие головоломки, чтобы добиться успеха в этом деле.

Решение загадки:

Попугаи спрятались на самых верхушках пальм, замаскировавшись в листьях. 

фото УНИАН

Другие интересные оптические иллюзии для вас:

Ранее УНИАН публиковал очаровательную зимнюю фотоиллюзию, которая очарует каждого. Среди снега и домиков спрятали зайчонка. Сможете ли вы найти его в определенное время?

Также вас может заинтересовать снимок с птицами, среди которых есть одна "самозванка". Если способны отыскать ее за 10 секунд, то можете гордиться своей наблюдательностью! 

Вас также могут заинтересовать новости: