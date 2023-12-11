На поиск птиц дается всего 10 секунд.

Люди с острым зрением легко могут справиться с самыми сложными оптическими иллюзиями. Сегодня предлагаем вам решить загадку, в которой скрыты удивительные птицы.

Внимательно посмотрите на фото высоченных пальм на фоне неба. Где-то среди листьев и коры скрылись три попугая. Чтобы одержать победу, вам необходимо отыскать всех менее чем за 10 секунд.

Способны справиться? Тогда начинайте.

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Не расстраивайтесь, если не смогли найти всех птиц. В конце концов, именно в этом и смысл подобных загадок - ввести игрока в заблуждение, обманув его зрение.

Ниже мы опубликуем фото, на котором будут помечены правильные ответы. Если вы отыскали всех попугаев, то сможете проверить ответы. Тренируйтесь решать другие головоломки, чтобы добиться успеха в этом деле.

Решение загадки:

Попугаи спрятались на самых верхушках пальм, замаскировавшись в листьях.

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