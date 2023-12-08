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Оптические головоломки многим полюбились из-за того, что они хорошо тренируют зрение, а также помогают проверить внимательность к малозаметным элементам.

Сегодня УНИАН предлагает вам развлечься во время решения сложной задачки. На фото, которое расположено ниже, среди водопада, земли и деревьев спрятался маленький кабан. Для победы вам необходимо отыскать его всего за 10 секунд.

Задачу усложняет тот факт, что животное имеет хорошую маскировку - собственную окраску. Из-за этого разыскать его быстро смогут не все.

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Если не удается справиться за определенное время, то можете воспользоваться подсказкой: поищите кабана в той части фотографии, которая является наиболее нагруженной деталями.

Помните, что целью таких иллюзий и является попытка обмануть человека, который хочет их решить.

Где же найти кабанчика?

Животное на фото обозначено оранжевым цветом. Оно все время пряталось прямо по центру снимка.

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Ранее мы публиковали очень сложную оптическую иллюзию с крокодилами, среди которых спряталась бабочка. Для ее решения придется серьезно постараться.

Также попробуйте найти на фотографии с огромным количество коз одного петуха. На поиск дается всего 10 секунд.

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