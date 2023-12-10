Перед выполнением задания не забудьте засечь время, например, на телефоне.

У вас мощный ум - очень высокий уровень интеллекта (IQ), если вы сможете вовремя справиться с нелегкой головоломкой, на которой изображена куча лебедей, и где-то среди них "притаился" гусь.

Люди, наделенные удивительным IQ, способны разыскать домашнюю птицу за 10 секунд. Обратите внимание на то, что гусь очень легко может потеряться среди лебедей, поскольку эти птицы имеют похожий окрас перьев.

Если вы готовы к трудностям - найдите часы или возьмите телефон и засеките время. Используйте каждую миллисекунду продуктивно - очень быстро анализируйте изображения.

Видео дня

Ни в коем случае не стоит очень долго рассматривать какой-то объект просто из-за того, что он вам понравился. Помните о цели - вас интересует только гусь. Если вы будете быстро отсеивать лишнее, то рано или поздно точно сможете найти домашнюю птицу.

Люди, у которых есть проблемы со зрением, могут немного увеличить изображение.

Сейчас мы вам покажем, где "прятался" гусь среди кучи лебедей.

Вот какая фантастическая оптическая иллюзия опубликована

На зимнем пейзаже изображен заяц. Только талантливый человек - тот, который наделен необыкновенным вниманием, сможет разыскать дикое животное на оптической иллюзии за 8 секунд.

Не переживайте, если с первой попытки не справитесь с заданием, - зайца чрезвычайно сложно найти. Не сдавайтесь - и добьетесь поставленной цели.

Вас также могут заинтересовать новости: