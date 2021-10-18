Девушке придется выплатить 250 тысяч гривен.

Киевская блогерша Алевтина Черкашина, известная как diva_olivka, вляпалась в скандал. Суд ее оштрафовал на 250 тысяч гривен из-за проваленной рекламной кампании в Instagram.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

Девушка подписала контракт на рекламу, согласно которому должна была разместить на своей странице в Instagram рекламные тексты и видеоролики о розыгрыше подарков - giveaway. За рекламную кампанию ей должны были заплатить 500 тысяч гривен, половину из которых ей выплатили в день старта розыгрыша, а вторую половину - после его окончания.

При этом Черкашина взяла на себя обязательство привести 50 тысяч новых подписчиков на страницы в Instagram заказчика. В случае, если этого не произойдет, то заказчица за счет гонорара исполнительницы должна была сама заказать рекламные услуги. Кроме того, за неорганический рост аудитории на более чем 5% предусмотрены были штрафы.

Читайте такжеНа Тернопольщине мужчина застал пьяного незнакомца в своей постелиБлогерша не выполнила условия договора. На страницы в Instagram подписались только 22 886 человек. Поэтому заказчица рекламы потребовала от Черкашиной 250 тысяч гривен штрафа за нарушение условий договора, 700 тысяч гривен упущенной выгоды, 250 тысяч гривен материального ущерба и 50 тысяч гривен морального ущерба.

По словам самой блогерши, она не могла заставить людей подписываться в соцсети на страницы заказчицы, ведь это личное дело каждого.

В результате суд вынес решение, согласно которому Черкашина должна выплатить 250 тысяч гривен штрафа за невыполненные договора, а также 3750 гривен судебного сбора.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские пользователи Instagram выразили возмущение из-за блогерши, которая "отличилась" оскорблениями в адрес своего родного города Львов.

Автор: Анастасия Горбачева