Бека Милли сделала себе двусмысленную татуировку.

Популярная в TikTok блогерша Бека Милли сделала себе татуировку на спине в виде девушки, которая обнимает своего безликого ангела-хранителя.

Однако мастер совсем непонятно изобразил очертания ангела, поэтому кажется, что нарисованная девушка занимается сексом с человеком. Поклонники блогерши заметили этот забавный рисунок на ее теле и не смогли удержаться от комментариев.

"Тебе нужно пойти и срочно исправить это", "Я вижу пошлый рисунок", "Это то о чем я думаю?", "Мастера нужно лишить работы", "Секс на спине?", - пишут пользователи соцсети.

Отметим, за Бекой в TikTok следят почти 30 тысяч подписчиков. Благодаря видео с новой татуировкой популярность девушки быстро возросла, а сам ролик стал вирусным в сети. Почти 740 тысяч пользователей поставили лайк этому видео.

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Автор: Диана Могилевич