Этот тест-головоломка на IQ покажет, насколько вы можете быть внимательны.

Визуальные головоломки весело решать и, кроме этого, они дают мозгу столь необходимую кардионагрузку. Замечено, что чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас получается. Но будет ли вам по зубам этот тест на IQ? Попробуйте разгадать задачу за 7 секунд.

Тест на интеллект - найдите ошибку на этом изображении

На картинке изображены женщина-пациентка на приеме у врача, который дает ей рекомендации или же проводит профилактическую беседу.

На первый взгляд в этом сюжете нет ничего необычного, но здесь есть один момент, который противоречит реальному положению вещей. Сможете ли вы найти его всего за 7 секунд?

Видео дня

Пдсказка: один из способов упростить себе задачу - это разбить изображение на квадраты, а затем просмотреть его сверху вниз и слева направо.

В каком-то из них обнаружится ошибка. Главное - не спешить.

***

Такие головоломки и тесты IQ помогают проверить остроту мышления и, как уже говорили, тренируют мозг. Решение этих задач - это также прекрасный способ улучшить навыки решения проблем и критического мышления.

Время вышло.

Ну как удалось вам обнаружить ошибку?

Ответ на эту головоломку вы найдете ниже.

Ответ на тест

Если вы приглядитесь, то увидите, что ошибка спрятана на двери кабинета врача.

Дело в том, что петли и ручка расположены на одной стороне двери, чего не может быть в реальности. Поэтому, ответ: петли не могут находиться там, где открывается дверь.

Если у вас ничего не получилось, не отчаивайтесь. Любая практика - это хорошая практика, так что пробуйте снова и снова.

Вам также может понравиться еще одна обманчиво простая головоломка, в которой нужно найти ошибку за 5 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: