Далеко не всем под силу решить этот простой с виду тест на IQ.

Эта головоломка проверяет не только ваши навыки наблюдения, но и способность анализировать и замечать детали в стрессовых ситуациях. Если вам удастся решить ее за 5 секунд, то вы очень внимательны к деталям, умеете мыслить логически и концентрироваться.

Что не так на рисунке - головоломка на внимательность

В этой головоломке вам предстоит найти ошибку на, казалось бы, обычной картинке.

Вот вам задание: внимательно посмотрите на рисунок, где дети играют в баскетбол. Что-то здесь не так, но у вас всего 5 секунд, чтобы понять это.

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Интересно, вы входите в 1% лучших, кто может решить эту задачу?

Головоломки - это отличный способ проверить свои умственные способности, поддержать остроту ума и задействовать логическое, критическое мышление и наблюдательность. Решение таких задачек в условиях дефицита времени может показать, насколько вы внимательны к деталям и способны быстро мыслить. Что же, давайте попробуем?

Решив задачку, вы сможете доказать, что входите в 1% людей с высоким IQ, которые отлично распознают закономерности и быстро находят ошибки.

Ну как, вам удалось заметить ошибку?

Если вы справились с этой задачей, значит, что у вас сильно развито логическое мышление и умение концентрироваться, и, кроме всего - вы чрезвычайно внимательны к деталям.

Ответ на головоломку

Для тех, кто не смог заметить ошибку, не волнуйтесь - проверьте ответ ниже.

Ответ неочевиден, но он лежит на поверхности: если вы присмотритесь, то заметите, что баскетбольное кольцо внизу завязано на бантик, что вне правил и делает саму игру невозможной.

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