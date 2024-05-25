Особенно часто проблемные фразы звучат со стороны бабушек и дедушек.

Говорят, что рождение внуков является не менее эмоциональным моментом, чем рождение собственных детей. Это противоречивое утверждение, но правда в том, что новоиспеченные дедушки и бабушки действительно часто теряют рассудок от радости и совершают ошибки, которые потом дорого стоят.

Издание HuffPost Parents опросило своих подписчиков и составило некий "топ" самых грубых поступков, которые совершали бабушки и дедушки после рождения внуков.

1. Не признавать имя, которое ребенку дали родители

"[Моей матери] не нравится имя моего сына, поэтому она отказалась называть его этим именем. Вместо этого она говорила "Этот маленький мальчик" или "Этот маленький ребенок", как будто у него не было имени", - рассказал один из подписчиков.

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Другой подписчик рассказал, что его тетя пошла еще дальше. Она не только отказалась называть ребенка по имени, которое выбрала мать, а решила называть другим именем, которое тете нравилось больше.

2. Недовольство из-за неприглашения на роды

Одна женщина пожаловалась на собственную мать, которая была разъярена и ругалась из-за того, что ее не пригласили в больницу на сами роды, а сообщили о рождении ребенка уже после этого.

"Она так никогда и не извинялась и до дня своей смерти считала, что я нанесла ей большую обиду", - рассказала женщина.

3. Говорить, что семья не готова к этому ребенку

Подписчица рассказала, что ее мачеха выразила удивление тем беременностью падчерицы, "учитывая ваше финансовое положение".

4. Намеки на то, что женщина может контролировать течение родов

"У меня были тяжелые 24-часовые роды, которые впоследствии прекратились. Когда это застопорилось, мы решили подождать, пока ребенок будет готов к рождению, что было лучшим выбором. Но это было разочарованием, разочарованием и болью без всякой награды. Я поделилась своими чувствами со свекровью. Ее единственным ответом было: "Подумай о том, через что прошел Джерри из-за тебя!" (Джерри - мой муж.) Я расплакалась и плакала три дня подряд, пока роды не начались снова", - рассказала другая женщина.

5. Негативные комментарии относительно внешнего вида ребенка или родителей

По словам одной подписчицы, ей родители сказали, что ее сын "хотя бы не похож на маленького инопланетянина, как другие недоношенные".

Другая женщина вспоминает, как свекровь выразила надежду, что ребенок унаследует нос отца, а не матери.

6. Выражение разочарования относительно пола ребенка

"Моя бывшая свекровь появилась в моей больничной палате через 30 минут после того, как я вытолкнула свою пятую дочь, и сказала мне: "Жаль, что она девочка", - рассказала подписчица.

7. Ожидание, что вас обслужат как гостя

"[Они] ожидали, что к ним будут относиться как к гостям в моем доме, пока я не спала и испытывала боль после кесарева сечения. У меня были близнецы, и я впервые научилась нянчить ребенка. [Они] ожидали, что их будут ждать, уберут после них. Нам не нужна была компания или аудитория, нам нужна была помощь и понимание... или остаться наедине, чтобы я могла быть топлесс и принимать лекарства," - рассказала женщина.

8. Сомнения в способностях новоиспеченных родителей

Одна подписчица рассказала, как была вынуждена успокаивать свою знакомую, которая эмоционально страдала от нападок собственной матери. Та навязывалась с советами и утверждала, что лучше дочери знает, как воспитывать ребенка.

9. Притворяться, будто ничего не происходит

Одна подписчица рассказала, как после 10-часовых родов получила сухое сообщение о размещении ее родственника в отеле и больше ничего.

"Никаких "Как дела?" Никакого "Привет". Ничего", - возмущается женщина.

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Как писал УНИАН, чтобы сохранить доверительные отношения с ребенком-подростком, родителям следует избегать определенных ошибок в общении. Профессионалы, которые работают с семьями и детьми, назвали фразы, которые родители не должны говорить подросткам.

Также мы рассказывали о стратегии воспитания детей, благодаря которой Стив Возняк, соучредитель компании Apple, стал мультимиллионером, хотя родился в совсем небогатой семье. Он рассказал, что именно делали его родители, чтобы сын стал успешным.

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