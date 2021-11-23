Парень около десяти лет всячески модифицирует свое тело.

33-летний Энтони Лоффредо из Франции, который мечтает стать "черным инопланетянином", на днях ампутировал себе два пальца на левой руке, чтобы превратить ее в коготь.

Как пишет издание Mirror, парень уже около десяти лет стремится к своей цели, всячески модифицируя тело. При этом он считает, что в настоящее время достиг лишь 34% желаемой трансформации.

За плечами Лоффредо – несколько экстремальных хирургических операций. В частности, он удалил верхнюю губу, кончик носа и уши, а также разрезал язык и вживил под кожу лица импланты, которые придают его коже более холмистую текстуру и создают выступы на скулах.

Кроме того, буквально все его тело и даже глаза покрыты татуировками.

Чтобы удалить нос, француз ездил в Испанию, так как такая операция в его стране считается незаконной.

Читайте также"Не хватает ботокса для мозгов": украинка с огромными скулами ужаснула сеть после новой процедуры (фото)Ранее сообщалось, как 60-летний фрик-манекенщик Тиамат Легиан Медуза из Техаса потратил около 84 тысяч долларов на операции, чтобы стать похожим на человека-дракона.

Вас также могут заинтереосовать новости

Автор: Катерина Шварц