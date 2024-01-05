Птица хорошо замаскировалась.

Любовь к оптическим иллюзиям и разнообразным головоломкам свидетельствует о любознательности и стремлении проверить себя. Сегодня у вас снова будет такая возможность.

УНИАН предлагает вам проверить свою внимательность и остроту зрения с помощью довольно простой фотоиллюзии. На фото из зимнего леса надо всего за шесть секунд отыскать сову.

Готовы к задаче? Тогда установите таймер и начинайте!

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Сложность этой головоломки заключается в том, что сова имеет окраску, которая прекрасно маскирует ее в лесу даже зимой. Обычно найти ее сразу не удается - приходится присматриваться к деталям и искать птицу в разных частях фотографии.

Ниже вы сможете найти правильный ответ на эту оптическую иллюзию.

Где найти сову?

Птица прячется среди деревьев - она выглядывает из-за ствола в левой части фотографии.

Другие фотоиллюзии для любопытных:

УНИАН постоянно публикует интересные задачки для своих читателей. Так, недавно мы предлагали вам отыскать на зимнем фото зайчонка. Справиться с задачей необходимо всего за девять секунд.

Также попробуйте решить более сложную оптическую иллюзию - найдите среди большого количества уток и голубей маленького воробья.

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