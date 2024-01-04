На картинке есть "ловушки", в которые не стоит попадать.

Большинство людей не способны справиться с хитрой головоломкой - 98% не смогут разыскать среди зимнего леса зайца за девять секунд.

Чтобы справиться с задачей, нужно быть не только очень внимательными, но и умными - необходимо знать, какого цвета шерсть может быть у зайца зимой. Кроме того, самые внимательные люди смогут собраться и не будут рассматривать зря забавного снеговика и очень милую белку.

Теперь вы знаете, с какими "ловушками" можете столкнуться во время выполнения задания. Если уже настроились на активную работу - включайте на каком-нибудь устройстве обратный отсчет времени.

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Возможно, вы все же "залипли" на некоторых частях изображения и из-за этого так и не разыскали хитро спрятанного зайца. Простите себе "прокол" и снова возьмитесь за работу. Новая попытка должна быть лучше, чем предыдущая.

А сейчас самое время показать, где же в лесу находился заяц.

Сложная оптическая иллюзия для фантастически талантливых людей - попробуйте справиться

Опубликовано изображение, на котором есть куча уток и голубей, и среди этих птиц нужно за 11 секунд разыскать воробья.

Справиться с этой оптической иллюзией за указанное время способны лишь люди, имеющие фантастический IQ (коэффициент интеллекта). Чтобы выполнить задание понадобится отличная внимательность.

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