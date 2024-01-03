Не переживайте, если сначала ваш взгляд буквально "заблудится" среди кучи птиц.

Хотите доказать себе, что имеете фантастический коэффициент интеллекта (IQ), - возьмитесь за очень сложную зимнюю оптическую иллюзию, на которой среди большого количества уток и голубей необходимо разыскать притаившегося воробья.

Те, у кого фантастический IQ, могут справиться с иллюзией всего за 11 секунд. Сконцентрируйтесь, поверьте в себя и попробуйте разыскать небольшую птичку именно за это время. Когда будете настроены на очень быстрый темп поисков - включите на каком-нибудь устройстве секундомер.

Есть большая вероятность того, что сперва ваш взгляд буквально "заблудится" среди уток и голубей, и из-за этого вы не сможете за указанное время разыскать воробья. В таком случае отбросьте грусть, возьмите "внимание в кулак" и повторите попытку. Вы можете натренироваться и потом именно за 11 секунд найти птичку.

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Не исключено, что у вас не очень острое зрение - если это так, то вам нужно во время поисков увеличить масштаб оптической иллюзии.

А теперь мы покажем вам "тайник" воробья.

Справитесь вы или нет с праздничной головоломкой - интересное задание

Надо разыскать на картинке, где есть новогодняя елка и Дед Мороз, хитрого кота.

Эта новогодняя головоломка непростая, поскольку для животного нашли отличный "тайник". Если вы найдете хвостатого за девять секунд - то можете считать себя и в самом деле классным детективом.

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