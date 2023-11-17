Наша еда влияет на то, насколько молодо мы выглядим /  фото ua.depositphotos.com

Наша еда может влиять не только на наш вес, она также может повлиять на то, насколько молодо мы выглядим.

Так, некоторые продукты, например, сахар, могут преждевременно состарить нас, а другие помогают нам выглядеть энергичными и молодыми благодаря содержанию в них полезных витаминов и микроэлементов. Многие из этих микроэлементов являются мощными антиоксидантами, помогающими замедлить старение клеток, а также помогают снизить уровень холестерина, артериальное давление и контролировать уровень сахара в крови.

Например, зеленый чай поможет ускорить регенерацию клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, куркума стимулирует кровообращение, а полезные жиры в авокадо увлажняют кожу, уменьшают отеки.

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В статье Best Life названы 17 мощных продуктов, употребление которых поможет сохранить молодость.

  1. Грибы
  2. Ягоды
  3. Сладкий картофель
  4. Лосось
  5. Миндаль
  6. Зеленый чай
  7. Куркума
  8. Листовая зелень
  9. Помидоры
  10. Авокадо
  11. Орехи и семена
  12. Фасоль, нут и чечевица
  13. Брокколи
  14. Темный шоколад
  15. Арбуз
  16. Зерна граната
  17. Овсянка

Ранее диетологи назвали шесть самых вредных продуктов и закусок, которые способствуют лишнему весу, от которых необходимо отказаться в первую очередь.

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