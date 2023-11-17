Наша еда может влиять не только на наш вес, она также может повлиять на то, насколько молодо мы выглядим.
Так, некоторые продукты, например, сахар, могут преждевременно состарить нас, а другие помогают нам выглядеть энергичными и молодыми благодаря содержанию в них полезных витаминов и микроэлементов. Многие из этих микроэлементов являются мощными антиоксидантами, помогающими замедлить старение клеток, а также помогают снизить уровень холестерина, артериальное давление и контролировать уровень сахара в крови.
Например, зеленый чай поможет ускорить регенерацию клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, куркума стимулирует кровообращение, а полезные жиры в авокадо увлажняют кожу, уменьшают отеки.
В статье Best Life названы 17 мощных продуктов, употребление которых поможет сохранить молодость.
- Грибы
- Ягоды
- Сладкий картофель
- Лосось
- Миндаль
- Зеленый чай
- Куркума
- Листовая зелень
- Помидоры
- Авокадо
- Орехи и семена
- Фасоль, нут и чечевица
- Брокколи
- Темный шоколад
- Арбуз
- Зерна граната
- Овсянка
Ранее диетологи назвали шесть самых вредных продуктов и закусок, которые способствуют лишнему весу, от которых необходимо отказаться в первую очередь.