Эти продукты помогают выглядеть энергичными и молодыми благодаря содержанию в них полезных витаминов и микроэлементов.

Наша еда может влиять не только на наш вес, она также может повлиять на то, насколько молодо мы выглядим.

Так, некоторые продукты, например, сахар, могут преждевременно состарить нас, а другие помогают нам выглядеть энергичными и молодыми благодаря содержанию в них полезных витаминов и микроэлементов. Многие из этих микроэлементов являются мощными антиоксидантами, помогающими замедлить старение клеток, а также помогают снизить уровень холестерина, артериальное давление и контролировать уровень сахара в крови.

Например, зеленый чай поможет ускорить регенерацию клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, куркума стимулирует кровообращение, а полезные жиры в авокадо увлажняют кожу, уменьшают отеки.

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В статье Best Life названы 17 мощных продуктов, употребление которых поможет сохранить молодость.

Грибы Ягоды Сладкий картофель Лосось Миндаль Зеленый чай Куркума Листовая зелень Помидоры Авокадо Орехи и семена Фасоль, нут и чечевица Брокколи Темный шоколад Арбуз Зерна граната Овсянка

Ранее диетологи назвали шесть самых вредных продуктов и закусок, которые способствуют лишнему весу, от которых необходимо отказаться в первую очередь.

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