Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов, отказ от нездоровой пищи - один из лучших методов.
Как пишет SheFinds.com, диетологи назвали шесть самых вредных продуктов и закусок, от которых необходимо отказаться в первую очередь. В это "черный список" попали:
- Чипсы (самыми вредными чипсами диетологи назвали "Доритос", которые сделаны с искусственными красителями, ароматизаторами и с рафинированными углеводами, вызывающими быстрое увеличение уровня глюкозы и накопление жира в организме).
- Печенье (по словам диетологов, печенье представляет собой категорию продуктов питания, которая обеспечивает наибольшее количество калорий, но при этом практически не имеет пищевой ценности).
- Энергетические батончики (такие батончики часто воспринимаются как полезная закуска, но на самом деле они могут провоцировать накопление жира на животе).
- Пончики (эти сладкие лакомства часто содержат рафинированную муку, большое количество сахара, вредных для здоровья трансжиров, и все это связано с увеличением веса, особенно в области живота).
- Сухие завтраки (хлопья на завтрак давно стали для многих основным продуктом утреннего распорядка. Однако, диетологи советуют учитывать связь между хлопьями утром и увеличением талии).
- Мясные закуски (обработанные мясные закуски завоевали популярность как удобные варианты, которые можно взять с собой в дорогу. Но эти продукты часто содержат большое количество вредных жиров, натрия и консервантов, что делает их потенциальным фактором увеличения веса).
По словам специалистов, чрезмерное употребление этих продуктов может привести к увеличению веса. Потому они советуют заменять их на более здоровую пищу.
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Напомним, ранее медики назвали 13 продуктов, которые вредят фигуре и сердцу.