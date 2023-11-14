В перечне значатся пончики и мясные закуски.

Если вы хотите сбросить несколько лишних килограммов, отказ от нездоровой пищи - один из лучших методов.

Как пишет SheFinds.com, диетологи назвали шесть самых вредных продуктов и закусок, от которых необходимо отказаться в первую очередь. В это "черный список" попали:

Чипсы (самыми вредными чипсами диетологи назвали "Доритос", которые сделаны с искусственными красителями, ароматизаторами и с рафинированными углеводами, вызывающими быстрое увеличение уровня глюкозы и накопление жира в организме).

(самыми вредными чипсами диетологи назвали "Доритос", которые сделаны с искусственными красителями, ароматизаторами и с рафинированными углеводами, вызывающими быстрое увеличение уровня глюкозы и накопление жира в организме). Печенье (по словам диетологов, печенье представляет собой категорию продуктов питания, которая обеспечивает наибольшее количество калорий, но при этом практически не имеет пищевой ценности).

(по словам диетологов, печенье представляет собой категорию продуктов питания, которая обеспечивает наибольшее количество калорий, но при этом практически не имеет пищевой ценности). Энергетические батончики (такие батончики часто воспринимаются как полезная закуска, но на самом деле они могут провоцировать накопление жира на животе).

(такие батончики часто воспринимаются как полезная закуска, но на самом деле они могут провоцировать накопление жира на животе). Пончики (эти сладкие лакомства часто содержат рафинированную муку, большое количество сахара, вредных для здоровья трансжиров, и все это связано с увеличением веса, особенно в области живота).

(эти сладкие лакомства часто содержат рафинированную муку, большое количество сахара, вредных для здоровья трансжиров, и все это связано с увеличением веса, особенно в области живота). Сухие завтраки (хлопья на завтрак давно стали для многих основным продуктом утреннего распорядка. Однако, диетологи советуют учитывать связь между хлопьями утром и увеличением талии).

(хлопья на завтрак давно стали для многих основным продуктом утреннего распорядка. Однако, диетологи советуют учитывать связь между хлопьями утром и увеличением талии). Мясные закуски (обработанные мясные закуски завоевали популярность как удобные варианты, которые можно взять с собой в дорогу. Но эти продукты часто содержат большое количество вредных жиров, натрия и консервантов, что делает их потенциальным фактором увеличения веса).

По словам специалистов, чрезмерное употребление этих продуктов может привести к увеличению веса. Потому они советуют заменять их на более здоровую пищу.

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Напомним, ранее медики назвали 13 продуктов, которые вредят фигуре и сердцу.

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