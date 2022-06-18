Байден упал после того, как полностью остановился и встал опорной ногой на землю.

Американский глава Джо Байден упал с велосипеда во время поездки возле своего дома в Рехобот-Бич в штате Делавэр.

После падения Байден ответил взволнованным репортерам, что он в порядке, передает Daily Mail.

В пятницу Байдены отметили 45-ю годовщину свадьбы и проводят июньские выходные на пляже.

На отснятом СМИ видео видно, что Байден упал после того, как полностью остановился и встал опорной ногой на землю.

Вторая нога запуталась в креплении к педали, он не смог ее высвободить и поэтому потерял равновесие.

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания пользователей сети. На этот раз поводом для обсуждения стало видео, на котором 78-летний политик задремал на климатическом саммите в Глазго.

Также Байден в интервью телеканалу NBC перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.

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