Байден стал настоящей звездой сети после первого дня климатического саммита.

Президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания пользователей сети. На этот раз поводом для обсуждения стало видео, на котором 78-летний политик задремал на климатическом саммите в Глазго.

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Джо Байден провел в полудреме около 40 секунд, но ему помешал помощник, подошедший с каким-то вопросом.

Напомним, 31 октября в шотландском городе Глазго стартовала глобальная климатическая конференция COP26. В сессиях конференции примут участие около 120 мировых лидеров, среди них - и Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон заснул во время инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена. Издание The New York Post писало, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США "определенно спал". При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший.

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Автор: Ольга Робейко