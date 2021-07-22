В затопленной Одессе таксисты подняли цены в 2-3 раза, но простые граждане не унывают и ездят в магазин на экскаваторе.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Perepichka News.
Нашлись и те, кто предлагает горожанам за 100 гривень доехать в кузове грузовика от моста Пересыпь до улицы Паустовского.
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Потоп в Одессе
21 июля Одессу накрыл сильнейший ливень. В результате стихии многие улицы оказались затоплены, некоторые районы остались без света.
Местами вода доходила людям до пояса, в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.
Из-за непогоды в городе приостановили посадку пассажирских самолетов. По информации Гидрометцентра, в Одессе за час выпало 31 мм осадков.
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