По данным СМИ, местные таксисты после сильных дождей подняли цены в 2-3 раза.

В затопленной Одессе таксисты подняли цены в 2-3 раза, но простые граждане не унывают и ездят в магазин на экскаваторе.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Perepichka News.

Нашлись и те, кто предлагает горожанам за 100 гривень доехать в кузове грузовика от моста Пересыпь до улицы Паустовского.

21 июля Одессу накрыл сильнейший ливень. В результате стихии многие улицы оказались затоплены, некоторые районы остались без света.

Местами вода доходила людям до пояса, в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

Из-за непогоды в городе приостановили посадку пассажирских самолетов. По информации Гидрометцентра, в Одессе за час выпало 31 мм осадков.

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Автор: Денис Прядко