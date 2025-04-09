Некоторые люди даже не замечают их.

Люди ежедневно пользуются кухонными и банными полотенцами, однако не все знают, почему на них есть плотно сотканные полосы.

Пользователь американского сайта Reddit с ником Cockroach_Lanky опубликовал картинку с изображением каймы на полотенцах и следующим текстом: "Большинство людей проживут всю жизнь, так и не узнав, что на самом деле означают эти линии". Он признался, что сам не знает об их назначении.

Пост собрал много реакций и комментариев, заставив людей поломать голову над причинами появления таких полос. В целом комментаторы согласились, что кайма нужна для продления жизни полотенца:

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"Я узнал, что это помогает укрепить ткань и предотвратить ее износ".

"Кто-то когда-то заметил, что маленькие полотенца имеют одну полоску, средние - ни одной, а большие - две. Это помогает прачечной отеля быстро их сортировать".

"Это называется "dobby border". Он уменьшает истирание и помогает держать форму и впитывать влагу".

"Почти уверен, что это со времен, когда люди вешали белье на бельевую веревку, чтобы высушить его. Это та часть, которую нужно было прижать к веревке, иначе на пушистой части полотенец оставались зазубрины".

"В некоторых отелях или больницах количество полос может помочь сортировать полотенца по размеру, поэтому это не так уж сложно, как кажется".

Другие интересные обсуждения на Reddit

Ранее пользователи сайта рассказали о поступках, которые помогли им улучшить свое психическое здоровье. Люди писали как о привычке спать в обед, так и о более кардинальных изменениях в жизни.

А под другим сообщением люди поделились хитростями и правилами, которые помогают им во время путешествий и поездок.

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