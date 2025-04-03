Некоторые идеи оказались весьма полезными в путешествиях.

Туристические эксперты и опытные туристы загружают потенциальных путешественников множеством серьезных практических советов, которые помогают им наилучшим образом подготовиться к поездке и при этом сэкономить. Однако порой самые ценные рекомендации можно получить в соцсетях.

Пользователь платформы Reddit с ником zoombah решил поинтересоваться у других путешественниках, какие необычные, странные или смешные лайфхаки помогают им в путешествиях.

"Какой ваш любимый лайфхак для путешествий "просто ради веселья"? Может быть, это глупая традиция, странный вызов, который вы себе бросаете, или что-то, что добавляет немного новизны или юмора в знакомую поездку? Я ищу такие советы, которые не экономят время или деньги – они просто делают поездку лучше по-другому", – поинтересовался он.

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Многие откликнулись на запрос со своими идеями, и оказалось, среди них есть немало действительно полезных советов.

"Справлять малую нужду тогда, когда можешь, а не тогда, когда хочется", – написал пользователь Impressionist_Canary.

И, действительно, довольно часто туристы пренебрегают доступным туалетом в кафе, на заправке или в поезде, потому что им еще недостаточно хочется, но в итоге естественная потребность настигает их в самый неподходящий момент, когда поблизости нет уборных.

Тем временем, пользователь manonthelam посоветовал туристам заряжать свои гаджеты, когда у них есть возможность. И правда, даже если ваш смартфон показывает 70% заряда и вам кажется, что этого вполне достаточно, вы точно не знаете, когда у вас будет следующая возможность подзарядиться. Потому, сидя в кафе, на вокзале или в поезде возле розетки, будет не лишним зарядиться по полной.

"Я всегда хожу в продуктовый магазин, чтобы посмотреть, что едят местные жители. Это так интересно! Я привожу домой всякие мелочи, такие как специи, конфеты, разные вкусы жвачек, рыбные консервы, соусы и т. д.", – поделился опытом пользователь с ником whateverfyou.

Однако были и более забавные привычки. Например, пользовательница NahNahNonner всегда берет с собой в путешествия одну конкретную футболку, в которой делает селфи.

В свою очередь, пользовательница tinydotbiguniverse всегда покупает в новых поездках новые серьги: "А потом, когда кто-то спрашивает меня, где я их купила, это напоминает мне о поездке".

"Я не беру с собой спальную одежду. Когда я приезжаю, я покупаю сувенирную рубашку, и она становится моей спальной рубашкой, пока я в отъезде... и дома", – рассказал пользователь с ником thearcticspiral.

Тем временем, пользователь GlenParkDeb поделился своим способом лучше узнать город, где они отдыхают.

"Мы всегда находим улицу в нескольких кварталах от главного туристического бульвара, чтобы лучше понять местность. И мы находим самый высокий холм, здание и т. д. в этой местности, чтобы иметь возможность увидеть все с высоты птичьего полета. Если есть река/озеро/океан, мы совершаем экскурсию с воды", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее опытаная туристка Моника Хамфрис поделилась гениальным фэшн-советом, который помогает ей уместить все вещи в ручную кладь.

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