Употребление порции оливкового масла ежедневно может помочь сбросить лишние килограммы.

В последние годы оливковое масло привлекло внимание не только из-за его использования в кулинарии, но и из-за его пользы для здоровья. В частности, ежедневное употребление порции оливкового масла может помочь сбросить лишние килограммы, пишет портал Eat This.

Отмечается, что, согласно исследованию 2018 года, опубликованному в European Journal of Nutrition, те, кто потреблял оливковое масло в отличие от соевого масла ежедневно как часть завтрака с высоким содержанием жира, наблюдали значительно большую потерю жира, а также снижение артериального давления.

В то же время, отмечается в статье, употребление порции оливкового масла ежедневно само по себе вряд ли приведет к потере веса. Хотя оливковое масло может быть здоровым дополнением к вашей диете, снижение веса достигается благодаря сочетанию ключевых факторов, включая хорошо сбалансированную диету, регулярную физическую активность и общий выбор здорового образа жизни.

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Кроме того, оливковое масло является жиром, который содержит больше калорий на грамм, чем другие макроэлементы, а это означает, что избыток может привести к увеличению веса.

Как потребление оливкового масла может помочь поддержать ваши цели по похудению:

Хотя жир калорийный, он также очень сытный. Повышенное чувство сытости может привести к снижению общего потребления калорий, что полезно для похудения. Это означает, что, поскольку вы более сыты, у вас меньше шансов перекусывать пустокалорийной пищей в течение дня.

Кроме того, оливковое масло придает блюдам вкус и насыщенность, что может сделать более здоровую пищу более приятной. Это может помочь вам долгосрочно придерживаться плана здорового питания, что является ключевым для устойчивой потери веса.

Помимо потенциальной пользы для похудения, оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний, если использовать его вместо насыщенных и трансжиров. Оливковое масло также содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет, а также могут помочь улучшить когнитивные функции.

Ранее УНИАН писал о том, сколько воды нужно выпивать ежедневно, чтобы похудеть. По мнению диетолога, для женщин общее количество воды составляет около 11,5 стаканов в день, а для мужчин - около 15,5 стаканов, включая воду из пищи и напитков.

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