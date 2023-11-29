Считается, что имбирь помогает при похудении и в борьбе с мигренями.

Имбирь - популярный ингредиент на многих кухнях также известен своим применением в народной медицине, пишет studyfinds.org. Но имеют ли выводы о пользе имбиря для здоровья реальную основу?

Имбирь - целебные свойства

Хотя полезные свойства имбиря все еще изучаются, ученые уже выделяют следующие:

Подавляет тошноту. Имбирь имеет давнюю репутацию средства, которое подавляет тошноту, особенно во время беременности. Исследования показывают, что имбирь может значительно облегчить токсикоз. Безопасный для будущих мам, имбирь предлагает естественную альтернативу для борьбы с этим неприятным симптомом.

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Облегчает воспаление. Хроническое воспаление является предшественником многочисленных проблем со здоровьем, включая некоторые виды рака и диабет. Имбирь содержит такие соединения, как 6-гингерол, известный своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Облегчает боль в мышцах. Противовоспалительные свойства имбиря могут облегчить боль в мышцах и суставах. Исследования показывают, что экстракт имбиря может уменьшить боль в коленях и улучшить симптомы артрита с минимальными побочными эффектами.

Способствует потере веса. Роль имбиря в контроле веса все еще исследуется. Но некоторые выводы ученых говорят о том, что имбирь может помочь снизить массу тела и улучшить такие факторы, как резистентность к инсулину. Это также может способствовать ощущению сытости.

Облегчает мигрень. Ранние исследования показывают многообещающие результаты: имбирь потенциально повышает эффективность стандартных лекарств от мигрени.

Улучшает пищеварение. Считается, что имбирь, исторически используемый для улучшения пищеварения, ускоряет опорожнение желудка. Это может принести пользу людям с проблемами пищеварения.

Как известно, имбирь можно употреблять в различных формах: в качестве пряности, добавки, для приготовления чаев и настоек. Хотя в целом это безопасно, чрезмерное потребление может привести к легким побочным эффектам, таким как изжога.

Ранее мы писали, что будет с вашим телом, если начнете пить чай с лимоном и имбирем каждый день.

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