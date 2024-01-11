Все овощи добавляют питательные вещества в ваш рацион, но некоторые из них лучше подходят для похудения на животе, чем другие.

Не существует плохих овощей. Конечно, вы можете изменить их пищевую ценность, если обжарите их во фритюре, но по своей сути овощи - это богатые питательными веществами и антиоксидантами продукты, которые заслуживают места в каждом приеме пищи. В целом, употребление большого количества овощей может помочь снизить риск заболеваний, улучшить пищеварение, регулировать уровень сахара в крови и способствовать здоровой потере веса. Помимо этих преимуществ, некоторые исследования даже показывают, что в некоторых овощах содержатся питательные вещества, которые также могут помочь в потере жира на животе.

Магистр общественного здравоохранения, доктор медицинских наук и дипломированный диетолог Триста Бест рассказала об этих овощах и содержащихся в них питательных веществах, пишет eatthis.

Брокколи

Брокколи - один из самых питательных овощей, которые вы можете найти. Диетологи рекомендуют этот зеленый овощ как продукт, помогающий контролировать вес в области живота.

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"Этот крестоцветный овощ богат антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Основным соединением является сульфорафан, который снижает уровень цитокинов и NF-kB в организме. Эти вещества запускают воспалительный процесс. Уменьшая воспаление, организм может лучше сбрасывать вес и эффективно работать во всех других областях", — говорит Бест.

Морковь

Исследование журнала "Академии питания и диетологии" включило морковь в список полезных овощей для борьбы с жиром на животе.

Как сообщается, морковь богата растительным соединением под названием лютеин, которое, как показали исследования, обладает антиоксидантными свойствами, а также потенциально помогает уменьшить жировую ткань в области живота. Кроме того, Бест говорит, что жевание сырой моркови может помочь улучшить обмен веществ.

Латук

Этот салат богат лютеином, растительным соединением, которое, как мы уже упоминали, потенциально способствует уменьшению жира на животе. Это соединение является частью более крупной группы соединений, называемых каротиноидами, которые могут помочь в потере жира.

Одно исследование с участием японских мужчин, страдающих ожирением, показало, что увеличение потребления овощей, богатых каротиноидами (включая овощи, богатые лютеином, такие как салат-латук), может уменьшить количество висцерального жира — типа брюшного жира, расположенного вблизи жизненно важных органов брюшной полости.

Оранжевый и желтый болгарский перец

Эти яркие и вкусные овощи, богатые лютеином, станут отличным дополнением к рациону питания, позволяющему избавиться от жира на животе, и их легко добавлять в самые разные блюда или отдельно.

Исследование, опубликованное в Британском журнале питания, показало, что в сочетании с низкокалорийной диетой добавки лютеина оказали несколько положительных эффектов на участников. У тех, кто принимал лютеин, наблюдалось уменьшение окружности талии, висцерального жира, массы тела и жировых отложений, а также снижение уровня холестерина.

Свекла

О свекле мало говорят, но эти землистые корнеплоды полны питательных веществ, которые могут помочь вам контролировать вес в области желудка и, возможно, даже улучшить пищеварение.

Этот овощ богат клетчаткой – около 3,8 граммов на чашку. Известно, что употребление достаточного количества клетчатки при каждом приеме пищи или перекусе помогает предотвратить вздутие живота, снизить аппетит и усилить чувство сытости. Клетчатка также может помочь улучшить здоровье кишечного микробиома, что имеет решающее значение для поддержания или здорового снижения веса.

Капуста

Капуста богата питательными веществами, витаминами А, К, С и В6, а также марганцем, медью и калием. Вы также получите клетчатку и белок всего за 43 калории на 100 грамм.

Помните то исследование, что темно-зеленые овощи помогают уменьшить количество жира в брюшной полости? Капуста включена в этот список темно-зеленых овощей, поэтому включение большего количества этой листовой пищи в свой рацион может помочь вам достичь цели по уменьшению количества жира вокруг желудка.

Шпинат

Эта листовая зелень полна питательных веществ и отлично подходит для салата, тушеного мяса или добавления в протеиновый коктейль. По мнению диетологов, добавление большего количества шпината в рацион может помочь вам избавиться от жира на животе.

Красный перец

Красный сладкий перец - универсальный овощ с натуральной сладостью, который отлично сочетается с жареным.

"Сладкий перец - идеальный овощ, который можно добавить в диету для похудения. Он содержит мало калорий и много питательных веществ, а также помогает создать ощущение сытости после еды. Эта комбинация может помочь предотвратить переедание в течение дня", - говорит диетолог Бест.

Еще одним преимуществом красного болгарского перца является то, что он богат каротиноидом, называемым ликопином, который может помочь в уменьшении брюшного жира.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что такое диета 80/20.

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