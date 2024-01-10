Эти продукты очень полезны для здоровья, отметила специалист.

Диетолог и директор лаборатории питания Института хорошего домашнего хозяйства Стефани Сассос назвала 10 трендовых суперпродуктов в 2024 году, пишет Good Housekeeping.

"Хотя официального определения "суперпродукта" не существует, определенно есть продукты, которые я бы назвала "суперзвездами", потому что они очень полезны для здоровья", - отметила специалист.

Отмечается, что постепенное добавление их в рацион принесет пользу организму в долгосрочной перспективе.

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"Но помните, что не существует ни одного суперпродукта, который волшебным образом поможет вам похудеть или привести вас к идеальному состоянию здоровья. Ключевым моментом является разнообразная, сбалансированная диета, включающая многие из этих богатых питательными веществами продуктов", - предупредила диетолог.

Лучшие суперпродукты 2024 года - список

Стефани Сассос акцентировала, что здоровое питание не должно быть сложным, и назвала следующие суперпродукты:

бразильский орех (всего один такой орех обеспечивает более 100% ежедневной потребности в селене, также он является отличным источником магния);

рыбные консервы (богаты белком и содержат полезные жирные кислоты омега-3, а также другие витамины и минералы; кроме того, они могут быть отличным источником витамина D и кальция);

моринга (богата антиоксидантами, кальцием, железом, клетчаткой и другими витаминами, минералами и растительными соединениями, которые поддерживают когнитивные функции, помогают справиться с воспалением, способствуют стабильному уровню сахара в крови, поддерживают здоровое кровяное давление и плавное пищеварение);

какао (содержит мощные антиоксиданты, электролиты и другие важные витамины и минералы);

клюква (содержит витамин С, калий и витамин А; является хорошим источником антиоксидантов и других растительных соединений; обладает противовоспалительными свойствами, которые могут даже защищать от некоторых видов рака и бороться с микробными инфекциями);

кефир (содержит впечатляющий и разнообразный список пробиотиков; хороший источник белка, витаминов группы B);

продукты на основе сои (тофу и соевые бобы являются одними из лучших полноценных белков)

микрозелень (содержат более высокие концентрации фитохимических веществ и других антиоксидантов, таких как бета-каротин);

травы и специи (например, в половине чайной ложки молотой гвоздики содержится больше антиоксидантов, чем в 1/2 стакана черники);

гречка (богата несколькими различными флавоноидами, которые помогают снизить уровень липидов в крови, что полезно для здоровья сердца; в ней также много магния и аминокислот; кроме того, она является источником белка и клетчатки, поддерживающих регулирование уровня сахара в крови и здоровый микробиом кишечника).

Напомним, ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете мятный чай каждый день.

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