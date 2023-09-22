Она решила кардинально изменить свой рацион после длительного веганства, во время которого постоянно страдала от вздутия живота.

Бывшая веганка села на долговременную мясную диету из-за "вонючих" походов в туалет и описала изменения, которые произошли в ее организме после семи месяцев соответствующего питания.

Историю опыта 23-летней студентки юридического факультета Виктории Ферраз из города Джорджия (США) опубликовало издание The Mirror. Отмечается, что до "новой" диеты девушка год занималась веганством и употребляла продукты растительного происхождения: не ела мяса, сыра, яиц и тому подобное.

Это было "худшее решение" в ее жизни, потому что из-за употребления бобовых и в целом длительного отказа от животных жиров она столкнулась с деликатной проблемой: "вонючими" походами в туалет и постоянным ощущением вздутия живота. Поэтому было решено кардинально изменить свой рацион в пользу мяса и с отказом от всех овощей, фруктов, сахара и других типов "веганских" углеводов.

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Изменения были поразительными: после того, как Виктория стала употреблять обычное коровье молоко вместо "виговского" миндального или овсяного - ее "туалетная" проблема исчезла. Также на лице существенно уменьшилось количество прыщей, стали меньше болеть суставы, улучшилось состояние волос, а также ногтей. Во время веганства девушка принимала лекарства против гипотиреоза, но теперь нет нужды употреблять даже медикаменты.

"Я бы никогда не вернулась к этой еде (к веганству - УНИАН), потому что чувствовала себя так плохо, но сейчас со мной все хорошо. Я никогда больше бы не заставила свое тело пройти через это испытание. Я признаю, что худшим решением в моей жизни было согласиться с тем, что [веганство] - это правильно. Я страдала от гипотиреоза. Врачи говорили, что он будет сопровождать меня на протяжении всей жизни. Но оказалось, что это неправда. Теперь я это вижу", - указала она.

Новый рацион Виктории примерно такой: 2-4 яйца на завтрак с беконом или котлетами из говядины, чашка кофе с добавлением сливочного масла, сытный ужин из рыбы или мяса. Важно отметить, что Виктория решила питаться только два раза в день, без обеда.

"Обычно на завтрак и ужин я ем ребрышки, филе, свиную брюшину, много яиц, бекона, пирожков, сливочного масла, сала и других продуктов животного происхождения. Я полностью отказалась от сахара. Не употребляю ничего: ни фруктов, ни других углеводов с обработанным сахаром, ни растительной пищи, даже овощей. Соответствующих "читмилов" не делаю", - заявила она.

По словам Виктории, она с детства питалась традиционно, как все: ела молочные продукты, мясо, овощи, фрукты и тому подобное. Однако из-за "веганской пропаганды", которая звучала со всех сторон в обществе, и желания сбросить вес, взялась за веганство после 20 лет. В ее случае, за это пришлось расплачиваться, кроме уже перечисленных проблем, постоянным дефицитом энергии в организме и беготней за врачами.

"Разговаривая со многими специалистами и многими врачами, я рассказывала им об этих проблемах, и они говорили: "это нормально". Но это было ненормально, и я не могла чувствовать себя так каждый день", - вспоминает она.

Виктория говорит, что за 7 месяцев ни дня не сожалела, что выбрала для себя новую диету. Очень в редком случае она может иногда позволить себе съесть немного черники, но в целом, теперь она полноценный мясоед.

Девушка со смехом вспоминает, что когда-то вообще имела проблему с "вонючим" туалетом. Она считает, что страдала от этого из-за "оксалитов" - соединений, содержащихся во фруктах, орехах и семенах.

"Овощи с большим количеством оксалатов вызывают много воспаления в нашем организме. Очень редко я ем несколько ягод черники, но сейчас я стараюсь вообще не есть ничего подобного", - говорит она.

Мужчина сделал эксперимент и отказался с женой от сахара

Напомним, ранее интересный эксперимент о влиянии пищевого рациона на здоровье сделал мужчина, который подговорил жену сесть на диету "без сахара" на месяц. Результат его поразил: после появления нескольких эффектов и воздействий на организм пара снова взялась за сладости. Мужчина в подробностях описал, что чувствовал на том или ином этапе отказа от сахара.

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