Вы наверняка замечали это за собой, но теперь в этом будет уверенность.

В западной астрологии используется девять планет (включая Солнце и Луну), и все материальные расчёты основаны на девяти числах. Каждая планета в астрологии связана с определённым числом и управляет конкретным знаком зодиака, пишет Your Tango. Считается, что каждое число наделяется индивидуальными характеристиками, чертами и вибрациями соответствующей планеты и зодиакального знака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астролог Алисса Шарп заявляет, что дата рождения может многое рассказать о ваших социальных навыках и о том, как вас воспринимают окружающие.

Видео дня

Ваша дата рождения раскрывает, как именно вас видят другие

Рождённые 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа

Если вы родились 1, 10, 19 или 28 числа любого месяца, вами управляет Солнце. Солнце — это источник жизни, и те, кто родился в эти дни, излучают сильную, яркую энергию. "Это значит, что вы очень яркий и живой человек; вы — лидер, и людям нравится ваша креативная, весёлая энергия", — отмечает Шарп.

Рождённые 2-го, 11-го, 20-го или 29-го числа

Если вы родились 2, 11, 20 или 29 числа, вами управляет Луна, а она, в свою очередь, управляет эмоциями и внутренним миром. Это означает, что вы немного манипулятивны, чувствительны, но при этом очень заботливы, добры и временами отстранённы.

Рождённые 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа

Люди, рождённые 3, 12, 21 или 30 числа, находятся под влиянием Юпитера. Юпитер — планета изобилия и расширения. Вы очень мудры и часто даёте советы другим.

Рождённые 4-го, 13-го, 22-го или 31-го числа

Если вы родились в эти дни, вами управляет число четыре, а это — Уран. "Уран связан с бунтарством, хаосом, креативом и свободой. Вы очень умны, но ваш ум работает по-другому. Вы склонны к экспериментам, можете не обладать лучшими социальными навыками, но зато очень умны", - отмечает астролог.

Рождённые 5-го, 14-го или 23-го числа

Согласно Шарп, те, кто родился 5, 14 или 23 числа, находятся под влиянием Меркурия. Меркурий управляет коммуникацией, интеллектом и исследованием. Вы мыслитель. Вы логичны, умны... но также можете быть немного хитрецом. Вам нравится быть среди людей.

Рождённые 6-го, 15-го или 24-го числа

"Если вы родились в эти дни, вами управляет Венера. Венера — планета любви, красоты, романтики и ценностей. Вы очень обаятельны, добры, заботливы и любвеобильны... но и склонны к флирту.

Рождённые 7-го, 16-го или 25-го числа

Вы склонны к уединению. Этими числами управляет Нептун — планета идеализма, мечтаний и интуиции. Вы предпочитаете находиться в своём мире не потому, что вы странный, а потому что вы глубоко духовны и очень эмпатичны.

Рождённые 8-го, 17-го или 26-го числа

Эти даты находятся под управлением Сатурна — планеты кармы, дисциплины, традиций и амбиций. "Вы авторитарны, немного властны и иногда жадноваты, можете быть холодными, но при этом очень крутые", - отмечает женщина.

Рождённые 9-го, 18-го или 27-го числа

Наконец, если вы родились в эти дни, вами управляет Марс — планета действия и агрессии.

Вы очень амбициозны, конкурентны и временами пассивно-агрессивны. Вы можете пытаться быть миротворцем, хотя на самом деле это не так.

Ранее УНИАН сообщал, что говорит о вас последняя цифра вашего года рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: